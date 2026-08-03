La fiesta del lago de As Pontes, Mar de Lecer para todos, desde el circo hasta las citas nocturnas

Uno de los espectáculos del año pasado pensados para el público más joven Cedida

Empieza la cuenta atrás para celebrar una nueva edición del Mar de Lecer, una cita lúdica y cultural que organiza el Concello de As Pontes para conmemorar el aniversario del lago, que a día de hoy se ha convertido en un símbolo de la transformación social y ambiental hacia un futuro más sostenible. El encuentro comenzará el viernes 7 a las 18.00 con la actuación de Fredy Circanelo y terminará bien entradas las 23.15, que es la hora de inicio prevista para la sesión de DJ Chiña.

El espectáculo de circo contemporáneo y teatro callejero que inaugurará el Mar de Lecer de este año, dirigido al público familiar y apto para cualquiera, utiliza los malabares, los equilibrios y la relación con el público como ingredientes principales.

‘Psicodelia’ es el título del pasacalles que dará continuidad a la programación, desde las 20.00 horas. Tal como se puede advertir, a lo largo del recorrido reinará el color, la música y la fantasía propia de la estética psicodélica. Zancudos, marionetas gigantes y otros personajes de gran formato participarán en esta propuesta de Troula Animación que transforma el ambiente y lleva al público a un universo imaginario, entre pompas, confeti y efectos especiales.

Por la noche

A las 21.30 horas cambiará la energía con la actuación de Galifunk Brass, que hará una parada en su gira para hacer disfrutar al público pontés con la fuerza de su fusión de géneros.

Quince minutos después del espectáculo pirotécnico de las 23.00 está previsto que empiece la sesión de DJ Chiña, que promete terminar la fiesta con una selección musical dinámica en la que mezclará temas actuales con éxitos de varios estilos.