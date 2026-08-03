Cofer valora el efecto tractor para nuevas inversiones que tendrá la futura fábrica de Indra en As Pontes

El presidente de Cofer,Cristóbal Dobarro Emilio Cortizas

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– valora las consecuencias para la comarca que tendrá la implantación de la fábrica de producción de vehículos militares de Indra en As Pontes, una inversión estratégica que, apunta la entidad, contribuirá al desarrollo industrial, tecnológico y económico de toda la comarca.

Desde Cofer se indica que esta decisión implica un importante respaldo al potencial industrial de As Pontes y de Ferrolterra, al tiempo que refuerza el posicionamiento del territorio “como uno de los principales polos industriales, tecnológicos y de defensa del noroeste peninsular”.

Indrá instalará en As Pontes una planta de producción de vehículos militares Más información

La llegada de Indra supondrá además, para la confederación empresarial, “un claro efecto tractor, capaz de atraer nuevas inversiones, favorecer la implantación de empresas complementarias y generar empleo de calidad y estable”.

La organización empresarial considera fundamental que todas las administraciones trabajen de forma coordinada para facilitar el desarrollo del proyecto, agilizando los procesos necesarios y garantizando, asimismo, las infraestructuras y servicios que permitan maximizar su impacto en la economía local.

Reindustrialización de Galicia

También la Confederación de Empresarios de Galicia –CEG– considera que la inversión de Indra en As Pontes es una “excelente noticia” para la reindustrialización de Galicia, por su capacidad para “generar empleo cualificado, atraer industria auxiliar y reforzar el ecosistema tecnológico y la competitividad”.

Así lo ha señalado el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, indicando, además, que la elección de As Pontes supone una oportunidad para recuperar actividad industrial tras el cierre de la central térmica de Endesa y, en este sentido, también ha reclamado a las administraciones “rapidez administrativa, infraestructuras adecuadas y una estrategia continuada de apoyo a la inversión industrial”.

La Xunta comenzará a trabajar “desde xa” para tramitar el proyecto de Indra en la localidad de As Pontes Más información

Para la CEG, la elección de As Pontes permite reutilizar suelo industrial disponible y contribuir a consolidar el eje Ferrol-As Pontes-Vigo como corredor de industria tecnológica y de defensa, al tiempo que complementa activos ya existentes en Galicia, como Navantia, Urovesa y los centros de Indra en Vigo y Rozas, además de las empresas tecnológicas auxiliares.

“La CEG lleva años reclamando proyectos industriales capaces de sustituir la actividad perdida tras el cierre de la térmica. La llegada de una gran empresa respondería precisamente a esa demanda”, ha señalado Vieites. El presidente de la patronal gallega también ha resaltado el posible efecto tractor sobre las pymes, al considerar “previsible” la generación de oportunidades para empresas de los sectores metalúrgico, de ingeniería, mantenimiento industrial, logística y digitalización.