Los retos y oportunidades de la transición en As Pontes, a debate

Abalde, este viernes, en su intervención Cedida

El lago pontés sirvió este viernes de escenario para el I Foro de Sustentabilidade das Pontes, un encuentro que contó con la apertura institucional del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y se extendió durante toda la mañana con intervenciones a cargo del experto en sostenibilidad Ángel Prieto (Universidade da Coruña).

También participaron varios responsables empresariales y políticos, como Ignacio Lezcano (Alvac SA Obras e Servizos), Héctor Dopico (Intacta Gestión Ambiental), Nuria Álvarez (ITJ), Andrea Míguez (Reganosa) y Silvia Cortiñas (Ence).