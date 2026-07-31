La Xunta comenzará a trabajar “desde xa” para tramitar el proyecto de Indra en la localidad de As Pontes

Lorenzana, en imagen de archivo, durante su participación en el foro organizado por Diario de Ferrol Emilio Cortizas

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, celebró este viernes el anuncio de la multinacional española especializada en defensa, tecnología y consultoría digital Indra de poner en marcha una nueva fábrica de vehículos militares en la localidad de As Pontes, reivindicando que será “o principio dunha cadea de valor” vinculada a la industria metalmecánica en la zona. Para Lorenzana, se trata de una “moi boa nova” que culmina “moitos meses de traballo” con la empresa y que supondrá un nuevo proyecto industrial en una zona de Galicia de “transición justa”.

Además, ha reivindicado, que la iniciativa está vinculada al sector de la defensa y la seguridad, en el que la Comunidad cuenta con una estrategia concreta en este ámbito. Así las cosas, explicó que este proyecto está dentro de la industria metalmecánica y, sumados a los puestos de trabajo directos que generará, se espera que sea el principio de una cadena de valor en la zona vinculada a esta industria. “Comezamos a traballar desde xa para tramitar este proxecto o máis rápido posible para que canto antes poida empezar a fabricación”, indicó la conselleira en declaraciones a los medios de comunicación.

Las reacciones de la representante de la Xunta se produjeron tras conocerse el pasado jueves que Indra levantará una planta de vehículos militares en As Pontes, con la que prevé crear en el norte de España uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa. La compañía dio cuenta de que había adquirido unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000, para implantar esta nueva instalación y que esta supondrá una inversión de alrededor de 18 millones de euros y aspira a generar en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

La noticia no choca con la posibilidad que se barajaba de una implantación en Asturias y así la forma indicó que mantiene “abierta” esta opción, y que la nueva fábrica de la villa de As Pontes responde a la necesidad de ampliar su capacidad industrial y no se plantea, por tanto, como una “disyuntiva” o “alternativa” a sus proyectos en otras ubicaciones, como Asturias, según han indicado a Europa Press fuentes de la empresa.

Las mismas fuentes han matizado que la actuación no debe interpretarse como una “alternativa” de otros planteamientos de la compañía, sino como “un deseo de ponerla en marcha”. “La opción de las Cuencas está abierta y sigue en marcha”, indicaron, dejando claro que existe una “buena sintonía” con “la administración a todos los niveles”.