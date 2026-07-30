Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

Las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de Endesa en As Pontes serán escombro a las 16.01 horas de este jueves

Se han establecido una serie de restricciones de tráfico entre las 15.30 y las 16.30 horas

Redacción Ferrol
30/07/2026 05:59
J
Las vistas de la antigua central térmica de As Pontes cambiarán este jueves
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este jueves, a las cuatro de la tarde, la villa de As Pontes dirá adiós a cuatro estructuras que forman parte tanto de la historia como de la propia imagen de la localidad: las torres de refrigeración de la antigua central térmica de Endesa

Será un proceso rápido, de poco más de un segundo, y ha sido planificado para minimizar en la medida de lo posible las molestias a los vecinos. Cabe recordar, no obstante, que en aras de garantizar la seguridad se han establecido una serie de restricciones de tráfico entre las 15.30 y las 16.30 horas. 

De este modo, se cortará la circulación en la AC-861 en dirección a As Pontes, Ferrol y Os Airíos, así como el acceso a la depuradora, a Vilabella y a la propia central. En el caso de la carretera provincial DP-1802, el tránsito de vehículos se limitará en el tramo que conecta con la AC-861 –el segmento que atraviesa la vía rápida AG-64, junto a núcleo urbano de A Vila–. 

Críticas

Por otra parte, tanto el BNG local como la asociación Patrimonio Industrial volvieron a manifestar este miércoles su rechazo a la voladura, convocando a los segundos una concentración una hora antes de la demolición, es decir, a las 15.00, en la plaza Poeta Uxío Novoneyra. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620