Las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de Endesa en As Pontes serán escombro a las 16.01 horas de este jueves

Las vistas de la antigua central térmica de As Pontes cambiarán este jueves Jorge Meis

Este jueves, a las cuatro de la tarde, la villa de As Pontes dirá adiós a cuatro estructuras que forman parte tanto de la historia como de la propia imagen de la localidad: las torres de refrigeración de la antigua central térmica de Endesa.

Será un proceso rápido, de poco más de un segundo, y ha sido planificado para minimizar en la medida de lo posible las molestias a los vecinos. Cabe recordar, no obstante, que en aras de garantizar la seguridad se han establecido una serie de restricciones de tráfico entre las 15.30 y las 16.30 horas.

De este modo, se cortará la circulación en la AC-861 en dirección a As Pontes, Ferrol y Os Airíos, así como el acceso a la depuradora, a Vilabella y a la propia central. En el caso de la carretera provincial DP-1802, el tránsito de vehículos se limitará en el tramo que conecta con la AC-861 –el segmento que atraviesa la vía rápida AG-64, junto a núcleo urbano de A Vila–.

Críticas

Por otra parte, tanto el BNG local como la asociación Patrimonio Industrial volvieron a manifestar este miércoles su rechazo a la voladura, convocando a los segundos una concentración una hora antes de la demolición, es decir, a las 15.00, en la plaza Poeta Uxío Novoneyra.