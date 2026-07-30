Indrá instalará en As Pontes una planta de producción de vehículos militares

Sede de la compañía Cedida

As Pontes será la base de una nueva planta de construcción de vehículos militares impulsada por la compañía Indra, tras haber adquirido unos terrenos de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000 metros cuadrados.

Así lo dio a conocer la propia Indra a última hora de la tarde de este jueves, en una jornada histórica para la villa con la demolición de las cuatro torres de refrigeración de Endesa.

Con esa despedida de la central y el anuncio de Indra se certifica un cambio de rumbo en la actividad económica d ela villa.

Indra plantea con la actuación en As Pontes la creación en el norte de España de uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa e invertirá en la nueva fábrica alrededor de 18 millones de euros, generando en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de numerosos puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

Navantia prueba la plataforma digital de los buques militares europeos Más información

Está previsto que el centro de As Pontes, tal y informó la compañía en un comunicado, asuma la integración de los vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas que Indra desarrollará para las Fuerzas Armadas españolas. Este centro contará con capacidad para integrar, probar, validar y poner en servicio estos sistemas, así como con nuevas capacidades industriales para abordar programas de alta complejidad y una pista de pruebas propia que contribuirá a acelerar su ejecución y entrega.

El consejero delegado del grupo, Josep María Recasens, afirmó en este sentido que “lo que estamos construyendo en el corredor norte es mucho más que una ampliación de nuestra capacidad productiva. Estamos desarrollando una nueva generación de fábricas diseñadas desde cero para integrar digitalización avanzada, automatización e inteligencia artificial, con el objetivo de situarlas entre las más eficientes y competitivas de Europa”.

Indra se instala en Río do Pozo para reforzar el apoyo logístico a los buques de la Armada Más información

Los planes de la compañía pasan por disponer de una base industrial capaz de garantizar entregas más rápidas, fiables y competitivas que las existentes actualmente en el mercado

Solo en el ámbito de la fabricación de vehículos en el corredor norte, Indra dispondrá de capacidad de integración y producción de alrededor de 500 unidades al año, lo que convierte a esta región en uno de los mayores polos industriales especializados en plataformas terrestres de Europa.

La instalación se sumará al centro de producción de Indra en Gijón, elevando la superficie industrial construida con la que cuenta la división especializada en vehículos terrestres, Indra Land Vehicles, hasta los 40.000 metros cuadrados, una cifra que podría alcanzar los 55.000, con la incorporación de una tercera planta en el corredor norte aun en proceso de selección.