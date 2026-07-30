As Pontes despide cuatro de sus símbolos de la central térmica de Endesa

Un instante de la voladura de las dos primeras torres Daniel Alexandre

Los vecinos y vecinas de As Pontes y no solo de la villa, sino de múltiples municipios de la comarca, convirtieron la jornada de este jueves en una romería un tanto especial, para poder ver en directo la eliminación de las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de Endesa.

En los puntos dispuestos para tal efecto pero también en otros muchos que fueron en días previos analizados por los espectadores, se reunieron cientos de personas para, en unos segundos, ver una nueva y diferente imagen de As Pontes, sin torres, salvo la alta chimenea que se convierte así, por el momento, en el único símbolo de lo que fue la central.

Aunque la voladura estaba prevista para las 16.00 horas y de forma simultánea en las cuatro torres, no fue así. Pasaba apenas un minuto de la hora cuando cayeron en un visto y no visto las dos primeras. Las segundas, sin embargo, se demoraron 14 minutos y, sin aviso previo, desaparecieron también de la vista, envueltas en una densa humareda, que se despejó rápidamente sin afectar al pueblo.

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Mesas de camping, bocatas y bebidas acompañaron a los visitantes en la espera, ya que los accesos se cortaron con tiempo suficiente para disfrutar de unos segundos (convertidos en minutos por la espera entre las dos primeras torres y las segundas) de una imagen que ya forma parte de la historia.

Construcción

La central térmica de As Pontes empezó a construirse en 1972 y entró en funcionamiento en 1976. Constaba de cuatro grupos de generación de 350 MW cada uno, sumando un total de 1400 MW. En 2008 se añadió un grupo de generación adicional de ciclo combinado que utiliza gas natural. Los grupos de generación con carbón dejaron de producir en 2023.

Cada grupo estaba refrigerado por una torre de refrigeración de tiro natural. Son las estructuras ya desaparecidas, de aproximadamente 100 metros de altura, compuestas por una fina lámina de hormigón, por el interior de las cuales circulaba el vapor de agua producido por la refrigeración del proceso.

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Permanece ahora únicamente en pie la chimenea, que podría quedar como símbolo industrial, tras la eliminación de las cuatro torres, que se han convertido en 45.000 toneladas de hormigón y hierro.