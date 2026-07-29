Acuerdo entre empresa y comité para el ERTE en Arteixo Telecom

Protesta en Arteixo Telecom el pasado martes Emilio Cortizas

In extremis se alcanzó este miércoles el acuerdo para la firma del Expediente de Regulación Temporal de Empleo –ERTE– que regirá en la empresa Arteixo Telecom, en el polígono pontés de Penapurreira, a partir del próximo 17 de agosto y, como máximo, hasta junio del año que viene.

El comité de empresa y los representantes de la compañía, que pertenece al grupo vasco Ohmnia, de José Antonio Jainaga, cerraron ayer los términos de la regulación tras producirse avances sustanciales en aspectos como el complemento salarial –que llega al 82%– o la garantía de empleo. Además, a pesar de que la vigencia del ERTE es de 318 días, ningún empleado de la empresa dedicada a la fabricación de componentes electrónicos para los sectores de la aeronáutica, las renovables y la defensa –son un total de 78–, estará más de 240 jornadas en esa situación.

La firma adquirida por el holding de Jainaga Mirai Investments en la primavera de 2025 presentó el ERTE por causas productivas, en concreto por una caída de la cartera de pedidos. Aunque hay varios contratos que podrían materializarse en los próximos meses, no es posible precisar cuándo, por lo que no está en condiciones de mantener en plena operatividad una planta que da trabajo a cerca de 80 empleados.

La empresa asegura que trabaja para “diversificar el rango y la tipología de los clientes” tradicionales

Fuentes de la empresa quisieron resaltar la “buena predisposición” de la parte social para firmar un acuerdo que solo unas horas antes, el pasado miércoles, parecía imposible; de hecho, se había rechazado la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais. Con todo, la última oferta de la propiedad y la voluntad de los empleados, que dieron su voto afirmativo en una asamblea, despejaron el camino.

La dirección confía en que pronto se cierren contratos y que, por lo tanto, pueda recuperarse la normalidad en una empresa que lleva en una dinámica inestable mucho tiempo. De hecho, el ERTE que comienza el 17 de agosto es ya el quinto que afecta al personal. En todo caso, asegura que trabaja para diversificar el rango y la tipología de clientes habituales, si bien reconoce que este cambio lleva un tiempo.