Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

La Fundación Ría se suma a la petición de suspensión de la voladura de las torres de refrigeración de Endesa

Redacción Ferrol
28/07/2026 18:33
Detalle de dos de las torres de refrigeración
AIEG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fundación Ría, liderada por el arquitecto David Chipperfield, apoya la petición de la Asociación do Patrimonio Industrial de As Pontes de que se aplace la voladura de las cuatro torres de refrigeración, prevista para este jueves, día 30, mientras no se realice una “avaliación patrimonial do conxunto e se elabore un plan director de conservación, mantemento e desenvolvemento futuro”. Otras 14 instituciones se posicionan en el mismo sentido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620