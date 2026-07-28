La Fundación Ría se suma a la petición de suspensión de la voladura de las torres de refrigeración de Endesa

Detalle de dos de las torres de refrigeración AIEG

La Fundación Ría, liderada por el arquitecto David Chipperfield, apoya la petición de la Asociación do Patrimonio Industrial de As Pontes de que se aplace la voladura de las cuatro torres de refrigeración, prevista para este jueves, día 30, mientras no se realice una “avaliación patrimonial do conxunto e se elabore un plan director de conservación, mantemento e desenvolvemento futuro”. Otras 14 instituciones se posicionan en el mismo sentido.