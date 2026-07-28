El lago de As Pontes acoge el viernes un encuentro sobre sostenibilidad en el ámbito empresarial y deportivo
La iniciativa se enmarca en el torneo Beach Rugby Vila das Pontes
En el marco del torneo Beach Rugby Vila das Pontes, el lago del municipio albergará este viernes la primera edición del Foro sobre Sostibilidade ‘Deporte&Empresa’, una iniciativa que busca crear un espacio de encuentro y reflexión acerca de la innovación social y las oportunidades de futuro para los territorios en transformación.
La jornada comenzará a las 11.00 horas y contará con la participación de empresas y entidades de referencia en la zona. La inauguración correrá a cargo del subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y están previstas las intervenciones de Ángel Prieto, experto en Sostibilidade e Innnovación Social por la UDC; Ignacio Lezcano, responsable de la zona norte de Alvac; Héctor Dopico, director de operaciones de Intacta Gestión Ambiental; Nuria Álvarez, delegada territorial en Galicia del Instituto para la Transición Justa (ITJ); Andrea Míguez, encargado de transición energética de Reganosa; así como Silvia Cortiñas, al frente de Medioambiente en Ence Celulosa.
De manera paralela al foro, a las 11.00 horas se desarrollará una ruta de educación ambiental abierta al público, con el objetivo de conocer el patrimonio natural y cultural del lago y su entorno. Esta actividad, informa el Ayuntamiento, estará guiada por Jorge Gudez.