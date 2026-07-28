El lago de As Pontes acoge el viernes un encuentro sobre sostenibilidad en el ámbito empresarial y deportivo

El encuentro reunirá a empresas de referencia, instituciones y entidades sociales Jorge Meis

En el marco del torneo Beach Rugby Vila das Pontes, el lago del municipio albergará este viernes la primera edición del Foro sobre Sostibilidade ‘Deporte&Empresa’, una iniciativa que busca crear un espacio de encuentro y reflexión acerca de la innovación social y las oportunidades de futuro para los territorios en transformación.

La jornada comenzará a las 11.00 horas y contará con la participación de empresas y entidades de referencia en la zona. La inauguración correrá a cargo del subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y están previstas las intervenciones de Ángel Prieto, experto en Sostibilidade e Innnovación Social por la UDC; Ignacio Lezcano, responsable de la zona norte de Alvac; Héctor Dopico, director de operaciones de Intacta Gestión Ambiental; Nuria Álvarez, delegada territorial en Galicia del Instituto para la Transición Justa (ITJ); Andrea Míguez, encargado de transición energética de Reganosa; así como Silvia Cortiñas, al frente de Medioambiente en Ence Celulosa.

De manera paralela al foro, a las 11.00 horas se desarrollará una ruta de educación ambiental abierta al público, con el objetivo de conocer el patrimonio natural y cultural del lago y su entorno. Esta actividad, informa el Ayuntamiento, estará guiada por Jorge Gudez.