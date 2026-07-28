Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

El lago de As Pontes acoge el viernes un encuentro sobre sostenibilidad en el ámbito empresarial y deportivo

La iniciativa se enmarca en el torneo Beach Rugby Vila das Pontes

Redacción Ferrol
28/07/2026 17:06
As Pontes vistas lago Endesa
El encuentro reunirá a empresas de referencia, instituciones y entidades sociales
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En el marco del torneo Beach Rugby Vila das Pontes, el lago del municipio albergará este viernes la primera edición del Foro sobre Sostibilidade ‘Deporte&Empresa’, una iniciativa que busca crear un espacio de encuentro y reflexión acerca de la innovación social y las oportunidades de futuro para los territorios en transformación.

La jornada comenzará a las 11.00 horas y contará con la participación de empresas y entidades de referencia en la zona. La inauguración correrá a cargo del subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y están previstas las intervenciones de Ángel Prieto, experto en Sostibilidade e Innnovación Social por la UDC; Ignacio Lezcano, responsable de la zona norte de Alvac; Héctor Dopico, director de operaciones de Intacta Gestión Ambiental; Nuria Álvarez, delegada territorial en Galicia del Instituto para la Transición Justa (ITJ); Andrea Míguez, encargado de transición energética de Reganosa; así como Silvia Cortiñas, al frente de Medioambiente en Ence Celulosa.

De manera paralela al foro, a las 11.00 horas se desarrollará una ruta de educación ambiental abierta al público, con el objetivo de conocer el patrimonio natural y cultural del lago y su entorno. Esta actividad, informa el Ayuntamiento, estará guiada por Jorge Gudez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620