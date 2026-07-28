Arteixo Telecom plantea un ERTE para toda su plantilla de As Pontes, 78 personas

Los trabajadores, este martes a primera hora de la tarde, frente a las instalaciones Emilio Cortizas

La escasez de pedidos, una situación sobrevenida e imprevista, está detrás de la propuesta de Expediente de Regulación Temporal de Empleo –ERTE– de Arteixo Telecom, con instalaciones en el polígono de Penapurreira, en As Pontes, para la inmensa mayoría de su plantilla, un total de 78 trabajadores y trabajadoras que este martes se concentraron a las puertas de la fábrica para mostrar su rechazo a los términos en que la empresa formula la medida.

El expediente se presenta un año y medio después de que el holding del empresario vasco José Antonio Jainaga se hiciese cargo de la empresa, dedicada a la fabricación de soluciones tecnológicas para terceros, principalmente para la industria.

En un primer momento propuso un periodo de ERTE de 318 días para casi toda la plantilla a partir del próximo 17 de agosto, un planteamiento que la parte social, en este caso liderada por UGT, no comparte. “A empresa está a trasladar ás persoas traballadoras o peso dunha decisión de enorme impacto sen asumir compromisos que acheguen garantías de futuro”, sobre todo en materia de empleo.

En ese sentido, las propuestas presentadas por la dirección durante el periodo de consultas –que finaliza este miércoles– son para la plantilla “claramente insuficientes para paliar os efectos económicos e sociais da medida”.

Mediación rechazada

La inminencia del final del periodo de consultas ha llevado a la empresa a proponer una mediación del Consello Galego de Relacións Laborais que la empresa rechaza. No obstante, este martes, tras la concentración, las partes se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo o, al menos, acercar posturas, como, según manifestó Manuel Blanco, representante de los trabajadores, sí se hizo.

La asamblea, convocada a las 9.30 horas de este miércoles, permitirá estudiar la última propuesta de la empresa, que, “aínda que non é a nosa, cando menos si se achega algo”. Tras este encuentro, el comité se reunirá con la dirección para trasladar su posición.