Miles de personas visitaron As Pontes para celebrar por todo lo alto el último día de las Festas da Fraga

La multitud rebosó energía Emilio Cortizas

La localidad pontesa culminó este sábado la programación de las Festas da Fraga con un cartel que deleitó a los miles de asistentes que no se perdieron la jornada .

El primero de los eventos organizados para la ocasión fue la tradicional Romaría da Fraga. Al igual que en años anteriores, comenzó alrededor de las 12.00 horas con la celebración de una misa campestre en honor al apóstol Santiago. Una hora y media después, se dio paso a una sesión vermú amenizada por Festicultores. La banda, fundada en el año 2005, acudió a la cita para animar al público con un concierto repleto de humor, baile y un repertorio fiel a su estilo, en el que combinan géneros como el ska, la electrónica, el reggae y la música balcánica.

Más tarde, en torno a las 18.00, la cita continuó con un pasacalles de la mano de Batukada Latexo y el grupo Batería do Cariño. Los primeros, procedentes de Santiago de Compostela, decidieron pasear sus instrumentos de percusión por el callejero mientras tocaban ritmos frenéticos a la par que pegadizos. En cambio, la segunda agrupación decidió visitar la villa con sus baquetas y tambores para elevar aún más el espíritu festivo de los allí presentes, que no quisieron perderse el espectáculo.

Una vez transcurrida la tarde, llegó el momento más esperado por muchos vecinos. Aproximadamente a las diez de la noche, los ferrolanos Malditos Pendejos se subieron al escenario, donde demostraron por qué llevan más de una década tocando rock en diferentes puntos de Galicia.

Justo después de ellos, a las 23.30, llegó el turno de Los Inhumanos. Frente a la multitud, los valencianos sacaron a relucir su pop festivo y humorístico con clásicos de los ochenta como ‘Me duele la cara de ser tan guapo’ o ‘Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000’.

Por último, a las 1.00, la fiesta terminó con la Orquesta Triunfo, que hizo bailar al gentío para despedir por todo lo alto las grandes fiestas de As Pontes.