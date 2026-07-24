Los doctores y licenciados en Ciencias y Letras, a favor de declarar BIC la chimenea

Vistas de la antigua central térmica de As Pontes Jorge Meis

El Colexio Oficial de Doutores e Licenciados en Ciencias e Letras de Galicia ha mostrado su apoyo a la Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes en su reclamación de proteger la chimenea de la central térmica, actualmente en trámites de obtener la declaración BIC.

Concretamente, la entidad colegial defiende no sólo su conservación, sino también la de las torres de refrigeración y otros elementos singulares ubicados en la zona. Según sus miembros, todo esto es “compatible coa transición enerxética e representa unha oportunidade para preservar a memoria colectiva, impulsar a investigación, o turismo industrial e o desenvolvemento local”.

En consecuencia, solicitan tanto a Endesa como a las administraciones públicas “diálogo, rigor e o cumprimento dos acordos institucionais para avaliar alternativas de conservación antes de adoptar decisións irreversibles”. A su parecer, proteger este tipo de construcciones es “preservar a nosa historia e construír un futuro máis consciente e sustentable”.

Por su parte, la asociación pontesa paralizó su encierro en el Concello la semana pasada. Según el propio colectivo, decidieron cesar las protestas, al menos hasta el próximo día 29, pues se encuentran a la espera de que se pueda producir una reunión de trabajo con la Dirección Xeral de Patrimonio.