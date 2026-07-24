As Pontes anuncia que va a mejorar el sistema de drenaje en diferentes zonas rurales

Las obras contarán con un presupuesto de casi 120.000 euros Jorge Meis

El Concello de As Pontes ha confirmado la licitación de las obras para mejorar el estado de las infraestructuras viales, especialmente en nueve zonas del municipio.

En concreto, los trabajos contarán con un presupuesto total de 119.053,16 euros, financiado con cargo al Fondo de Compensación Ambiental, para renovar los sistemas de drenaje. Respecto a los puntos contemplados para llevar a cabo el proyecto, todos se ubican en la red viaria perteneciente a las parroquias de San Pedro de Eume, A Faeira, Bermui, O Aparral, O Freixo y la villa pontesa.

En ellos, se procederá a la adecuación de cunetas y a la puesta en marcha de nuevas intervenciones para optimizar la evacuación de las aguas pluviales y la conservación de las carreteras. Además, desde el ejecutivo local señalan que la actuación permitirá evitar diferentes problemas, tales como la deterioración del firme y la erosión de los terrenos.

Debido a esto, también se acometerán trabajos de limpieza y reperfilado de las zanjas, retirando las tierras y aquellos materiales acumulados que pudiesen reducir su capacidad hidráulica. Más allá de estas labores, se recuperarán las secciones originales y se adecuarán todas aquellas pendientes que permitan garantizar la evacuación por gravedad.

Por otro lado, en aquellas zonas con mayor deterioro, se ejecuturarán zanjas de seguridad revestidas de hormigón. Concretamente, estas contarán con una solución para estabilizar el suelo y proteger los terraplenes, así como para aumentar la durabilidad de las infraestructuras. Aparte de estos trabajos, el Concello confirmó que también se instalarán drenajes subterráneos y materiales filtrantes para facilitar la conducción del agua en las áreas a rehabilitar.