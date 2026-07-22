Un total de 15 jóvenes participan en el campo de voluntariado de la Xunta en Vilarbó, As Pontes

Foto de familia de Aneiros (en el centro) y los voluntarios del campo pontés Xunta

El campo de voluntariado de Vilarbó, en As Pontes, acoge estos días a un total de 15 jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de distintos puntos de Galicia y España. Se trata de uno de los 40 que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta impulsa este verano en todo el territorio de la Comunidad, en el marco del proyecto ‘Acción de Verán’.

Precisamente, la delegada territorial del gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, visitó a los participantes en esta iniciativa, en la que se llevan a cabo labores vinculadas a la conservación medioambiental. Entre ellas se encuentran las plantaciones y reforestaciones, la limpieza de los márgenes del río, la construcción de “hoteles” para abejas, la colocación de cajas nido y comederos o el inventariado de especies.

El objetivo final de estas actividades es el mantenimiento y recuperación del monte y el bosque de ribera del entorno del Eume, así como la divulgación de las Fragas Atlánticas de Vialarbó, ubicadas dentro del Parque Natural.

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La representante autonómica remarcó la importancia de que las nuevas generaciones vean alternativas de ocio como las que ofrecen estos campos de voluntariado. “Estes mozos deciden adicar o seu tempo libre a coidar algo que nos pertence a todos”, ensalzó Martina Aneiros en su visita.

Plazas

Cabe señalar que, bajo el lema ‘Modo verán activo’, este programa cuenta con un total de 11.932 plazas para los meses de julio, agosto y septiembre, una cifra que supone “a maior oferta da súa historia”, destaca la Xunta. La iniciativa incluye también campamentos y minicampamentos e intercambios con otras comunidades autónomas. Quienes deseen conocer más información pueden consultar la página web de Xuventude.