As Pontes registra un incendio forestal en la parroquia de Vilavella

Por el momento se desconoce la superficie afectada en este nuevo incendio Cedida

Efectivos de la Consellería do Medio Rural simultanean las labores de extinción del incendio forestal en la parroquia aresana de Cervás con un segundo fuego, localizado en este caso en Vilavella, en el término municipal de As Pontes.

Este incendio se registró poco después del primero, en torno a las tres de la tarde, y por el momento tampoco se conoce la superficie afectada. En esta ocasión, desde el departamento autonómico se han movilizado cinco agentes forestales, seis brigadas, dos camiones con motobomba, una pala excavadora y dos helicópteros.

Habrá actualización.