Revolución apícola en As Pontes: I+D para combatir los efectos de la velutina

El nuevo centro contará con una inversión de 356.131,98 euros procedente de la Diputación de A Coruña Casa do Mel / Diario de Ferrol

La apicultura de Ferrolterra se prepara para dar un salto cualitativo. La Asociación Casa do Mel, constituida en 2010 en As Pontes y que en la actualidad cuenta con más de 480 socios procedentes de toda Galicia –e incluso de lugares limítrofes como Asturias o El Bierzo–, ultima los trámites para la construcción en Goente de un nuevo y moderno centro especializado.

Se trata de un ambicioso proyecto que supondrá una inversión de unos 356.000 euros y que parte del crecimiento que ha experimentado la entidad en los últimos tiempos, una situación que derivó en que sus actuales instalaciones –al lado del restaurante Casa Díaz– se queden pequeñas.

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Su presidente, Manuel Ferreira, reconoce que se encontraban en un punto crítico. “O espazo que tiñamos era moi reducido e plantexámonos dúas cosusas: ou tirar para adiante e intentar ampliar as instalacións ou frear, paralo dalgunha maneira”, explica el apicultor. Así, tras un largo proceso administrativo, la entidad logró el respaldo firme del Ayuntamiento de As Pontes, que colaboró mediante un convenio firmado en septiembre de 2025 para la adquisición de la parcela y de un inmueble, estableciéndose como condición que la obra esté finalizada y con licencia de primera ocupación antes del 1 de diciembre de 2027.

Recreación de las futuras instalaciones Casa do Mel

Sin embargo, el camino hasta llegar a la futura licitación de estas instalaciones no ha sido fácil. “Custa moito traballo conseguir apoio. Isto saíu ben, pero levo tres anos pelexando”, relata el presidente, incidiendo en la necesidad de que las administraciones públicas valoren el papel de entidades como la que dirige. Reflexiona, por ejemplo, sobre la eficacia de las ayudas públicas individuales para la incorporación de personas al sector. “Obrígante a estar cinco anos, pero despois dese tempo moitos rapaces novos abandonan. Subvencionáronlles maquinaria e aí queda todo, véndese despois de segunda man”, lamenta, añadiendo que “unha asociación é outra cousa. Nós non poderiamos facer iso, teriamos que cedelas. Creo que non se está tendo a consideración que se debería ter coas entidades”, lamenta el pontés.

Producción y espacio de venta

La memoria técnica del nuevo centro apícola de la Casa do Mel refleja que se actuará sobre dos volúmenes diferenciados, situados en la misma parcela. El objetivo será optimizar el trabajo en las instalaciones y cumplir, al mismo tiempo, con los estándares de bioseguridad.

Así pues, por un lado se rehabilitará el edificio tradicional de piedra situado en el frente, de 72,50 m² de superficie útil. Esta edificación conservará sus muros de cantería, las vigas de madera interiores y la cubierta de pizarra y albergará en su interior una tienda comercial, un almacén de 15,23 m² y un aseo de apoyo. Funcionará de forma completamente independiente al resto de la instalación, manteniendo un característico acceso lateral a través de unas escaleras de piedra a modo de patín.

Ferreira destaca la importancia social de este nuevo espacio de venta. “Antes aínda había unha tenda destas de barrio aquí en Goente, pero pechou. A idea é vender non só mel, senón tamén outros produtos locais, de quilómetro cero. Tamén material apícola, cousa que hoxe temos que pedido ao non ter almacén. Iso encarécenos todo moito e fai que case non sexa rendible”, expone el presidente de la asociación.

Plano con la disposición de las nuevas instalaciones Casa do Mel

Justo detrás de este inmueble se construirá el “corazón” del complejo. Será una edificación de planta alargada y corte industrial, que superará los 382 m² solo en su planta baja.

La zona oeste, orientada al acceso del público y a la divulgación, contará con un vestíbulo, vestuarios para el personal y una sala multifuncional de 62,81 m² destinada a asambleas, cursos y catas. Dispondrá también de una planta alta con un despacho para la gerencia y una sala de reuniones que rondará los 30 m². Las zonas central y posterior acogerán la cadena de producción apícola, diseñada bajo un esquema lineal de derecha a izquierda. Así, tal y como se detalla en la memoria, los socios descargarán las alzas de las colmenas en un almacén de 76,1 m², aislado para impedir que las abejas que puedan venir ocultas accedan al interior de otras zonas. Este contará, además, con un espacio de lavado y limpieza de estos módulos de las colmenas.

A continuación se ubicará la sala de extracción (32 m²), en donde se realizarán las labores de desoperculado –sacar la fina capa de cera (opérculo) que las abejas utilizan para sellar las pequeñas celdas–, retirada de la miel y su maduración. De ahí se pasará al apartado de envasado y al laboratorio.

Denominación e I+D

Con esta distribución arquitectónica, la Casa do Mel pretende lograr un objetivo que supondrá un gran salto para la entidad: la extracción y envasado bajo la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia, un sello de calidad que, entre otras cuestiones, prohíbe enfrascar en un mismo recinto producto certificado y otro ajeno a esta denominación. De esta manera, expone Ferreira, se podrá emplear “como complemento o centro de transformación A Fusquenlla de Moeche” para extraer y envasar al margen de la IXP. “Penso que, coa nova denominación, habería un abano máis amplo para entrar no mercado”, añade.

La mayor innovación técnica de este proyecto impulsado por la Casa do Mel pontesa será su apuesta por la investigación, con la mirada puesta siempre en las amenazas a las que se enfrenta el sector: la avispa velutina y el ácaro varroa, que han alterado los ciclos de las abejas.

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En este sentido, las nuevas instalaciones contarán con una sala I+D de alimentación de 33,5 m², totalmente independiente de la línea de extracción. Ferreira explica que en ella se podrá formular, por ejemplo, alimento para las abejas. “Coa velutina, están encerradas nas colmeas. Hai que alimentalas ben ou morren de fame”, lamenta el apicultor, incidiendo en que la comida genérica que hay en el mercado es insuficiente. “Póñoche un símil con nós”, ejemplifica Manuel, continuando con “é como se comeses soamente ‘donuts’ fronte a unha dieta variada”. En este sentido, el presidente de la Casa do Mel apunta que “do que se trata é de ter un diagnóstico de cada colmea e facer un alimento á carta. Por iso pensamos nesta sala I+D e no laboratorio”, aclara el responsable.

Desde la asociación remarcan, asimismo, que siendo fieles su filosofía a estas dependencias estarán a disposición de todo el que esté interesado en la apicultura, no solamente de los miembros de la entidad de Goente.

Relevo generacional

Mientas ultima la licitación de este nuevo centro apícola, la Casa do Mel continúa con sus múltiples actividades, entre las que se encuentran propuestas divulgativas para los más pequeños o cursos de capacitación. “Nesta zona hai un perfil de xente nova e de mulleres que non atopo noutros lados”, expone Manuel Ferreira. “Para min é unha satisfacción ver que no último curso de cría de raíñas a maioría eran mozos e mozas”.

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Las nuevas instalaciones permitirán a la asociación disponer de más espacio dedicado a esta labor. “A sala que agora usamos para a extracción e o envasado vai quedar para crear un pequeno obradoiro para rapaces e visitas”, adelanta el presidente, que aprovecha para pedir la colaboración de otras administraciones para que el proyecto pueda desarrollarse con todas las garantías. “A Xunta de momento non se pronunciou, pero agardamos que nestes dous anos nos bote unha man”, confía Ferreira.