Tradición, deporte y un sentimiento inabarcable en las fiestas de As Pontes

Imagen de una de las ediciones de la Festa da Fraga pontesa Emilio Cortizas

Las Festas do Carme e da Fraga 2026 ya están en marcha con medio centenar de actividades que comenzaron el pasado día 3 y que se prolongarán hasta el próximo 25. Lorena Tenreiro, concejala de Cultura de As Pontes, incide en que la programación diseñada por el Ayuntamiento está pensada “para todos los públicos, edades y gustos”, ofreciendo propuestas culturales de calidad más allá del ocio puro, “en las que convivan tradición y nuevas propuestas”, y culminando el mes de julio con la apoteosis y la tradición de la Festa da Fraga.

Todo aquello que viven y sienten los ponteses cada mes de julio queda reflejado en el cartel que este año ha realizado el joven diseñador gráfico local Miguel Ledo. “Con solo 30 años, demuestra que las fiestas viven dentro de nosotros, independientemente de la generación a la que pertenezcas. Supo reflejar ese sentimiento perfectamente”, expone la responsable municipal, remarcando que “todo el mundo tiene su espacio y su momento para disfrutar”.

Orgullo en el pregón

Además, el parque municipal albergará esta tarde (20.30 horas) un reconocimiento colectivo al deporte local, en una nueva apuesta por la coralidad frente al individualismo. Y es que el pregón de las fiestas correrá a cargo de doce deportistas de diversas disciplinas. Nombres como Antonio Polo, Sergio Peón o Adair Legaspi, que pasean el nombre del municipio por campeonatos nacionales y europeos, compartirán protagonismo durante la lectura.

“Hablamos de la ruptura de estereotipos, de la perseverancia, de luchar por conseguir tus sueños o de demostrar que el deporte no tiene edad. Tenemos la gran suerte de contar con una gran comunidad deportiva y creíamos que era de justicia reconocerles todo el trabajo que hacen. Porque As Pontes no se entiende sin deporte”, comenta con orgullo Lorena Tenreiro.

Así las cosas, durante los próximos días vecinos, vecinas y visitantes podrán disfrutar de propuestas tan variadas como el concierto de la Banda de Música de As Pontes (mañana día 18), la tradicional procesión o elaboración de la alfombra floral en honor a la Virgen del Carmen (esta última, en la madrugada del 18 al 19), o verbenas amenizadas por formaciones como París de Noia y Los Satélites (día 19) u Origen y Olympus (20).

También del Festival Internacional de Folclore (el día 20, con agrupaciones llegadas no solo desde Galicia, sino también desde Alicante, México, Chile y Serbia), del espectáculo ‘A historia da Verbena’ (el 21) o de juegos, hinchables y fiesta de la espuma (el 22).

Pasión pontesa

Toda esta amalgama de propuestas culmina el 25 de julio con la Festa da Fraga, declarada de Interés Turístico de Galicia y por la que los ponteses esperan con ansia cada año. Explicar qué supone esta cita para alguien de fuera es una tarea casi imposible. “Es que es muy difícil, es un sentimiento. No es solo una fiesta”, confiesa la titular de Cultura.

En este sentido, remarca que A Fraga es sinónimo de convivencia, música en directo y fraternidad. “Es relacionarte de una manera totalmente natural con un montón de gente a la que no conoces de nada... donde impera el buen rollo, donde nunca hay problemas”, describe.

Festa da Fraga As Pontes Juan Rey-Cabarcos

El Festival tendrá lugar en la primera de las jornadas, la del 24 de julio, con las actuaciones de Alana, Xosé Liz, Ortiga y Mekanika Roll in Band. El sábado 25 llegará el turno de la tradicional romería, con misa campestre, sesión vermú (a cargo de Festicultores), pasacalles con Batukada Latexo y la actuación de la Orquesta Triunfo.

“La Fraga es un sitio especial. Es una fiesta de la que nos sentimos muy orgullosos. Conviven todas las generaciones. Y creo que el éxito de nuestras celebraciones es, precisamente, que la gente se sienta protagonista y partícipe”, concluye la edila.