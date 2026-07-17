Llegan los días grandes a As Pontes

Mikel Erentxun, en una foto de archivo EP

Tras varias jornadas de actividades previas, As Pontes comienza este “días grandes” de las Festas do Carme e A Fraga 2026. El Concello ha diseñado una programación que, según destaca la concejala de Cultura, Lorena Tenreiro, combina espectáculos de primer nivel con el cuidado de las tradiciones locales. Todo ello bajo la identidad de un cartel que este año recae en el diseñador gráfico local Miguel Ledo Roca.

Así, los platos fuertes de esta festividad comienzan esta misma noche. Tras el pregón, que en esta edición corre a cargo de destacados deportistas ponteses, la música tomará el relevo con el concierto del 40 aniversario de Duncan Dhu, con Mikel Erentxun al frente. La celebración continuará de madrugada con una verbena a cargo de la Orquesta Panorama. Mañana sábado, 18 de julio, la jornada estará marcada por los pasacalles, la Banda de Música das Pontes y la sesión vermú con La Mecánica.

Tras los actos religiosos y la procesión, la noche brillará con un gran espectáculo piromusical y la verbena de La Misión y Os Players. De madrugada, los vecinos confeccionarán la emblemática alfombra floral, sobre la que pasará la procesión del domingo. Ese día también contará con la tradicional ofrenda, sesión vermú con el Grupo Antha y el cierre nocturno de las orquestas París de Noia y Los Satélites.

Ya en la próxima semana, el lunes se celebrará el Festival Internacional de Folclore, que reunirá a agrupaciones de Galicia, Alicante, México, Chile y Serbia, seguido de la verbena con Origen y Olympus. El martes 21, la Praza de América acogerá el espectáculo ‘A historia da Verbena’ de la Oca Band, y el miércoles 22 el foco será para los más pequeños, transformando la Avenida da Coruña en un espacio de ocio con hinchables y fiesta de la espuma.

Identidad

El broche final a este mes intenso en la localidad llegará los días 24 y 25 en A Fraga, cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia y uno de los grandes símbolos de identidad de As Pontes. El viernes 24, el Festival vibrará con las actuaciones de Alana, Xosé Liz, Ortiga y Mekanika Roll in Band.

Festa da Fraga As Pontes Juan Rey-Cabarcos

El sábado, la multitudinaria romería pondrá el cierre definitivo a las fiestas con su tradicional misa campestre, el ritmo de Festicultores en la sesión vermú, el pasacalles de la Batukada Latexo y la última verbena a cargo de la Orquesta Triunfo.