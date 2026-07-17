La Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes paraliza su encierro “como xesto de vontade”

Miembros del colectivo en su encierro en la casa consistorial de As Pontes Cedida

La Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes inició el pasado día 15 un encierro en la casa consistorial, una protesta que el colectivo ha decido paralizar hasta el próximo 29 de julio “como xesto de boa vontade” a la espera de que pueda producirse una reunión de trabajo con la Dirección Xeral de Patrimonio.

Cabe señalar que la entidad tomó la decisión de esta clausura fundamentada en tres puntos. El primero de ellos, la exigencia de la declaración urgente como Bien de Interés Cultural (BIC) de la chimenea. “Sabemos que o expediente é favorable, polo que queremos que se leve ao Consello da Xunta e que se firme”, asevera el vocal de la entidad, Xosé Coello.

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El segundo punto, la elaboración de un estudio previo sobre los usos potenciales de las instalaciones, acordado, censuran, hace un año en el pleno del Concello. Por último, la Asociación demanda la constitución de un equipo multidisciplinar conformado por miembros de la propia entidad y representantes de Xunta, Ayuntamiento y Endesa, entre otros.

Margen de confianza

Tras un encuentro con el regidor pontés, Valentín González Formoso, el grupo decidió abandonar su encierro. “O Conselleiro de Cultura confirmoulle ao alcalde que era cuestión de poñer unha data”, explica Coello en relación a la declaración de la chimenea como BIC, incidiendo, asimismo, en que “o director xeral de Patrimonio garantizounos que nos recibiría antes do día 30 e o alcalde prometeu acompañarnos para lograr que se firme canto antes”.

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Con respecto al estudio, el regidor les trasladó que en la actualidad sería “inviable”, aunque se comprometió a trasladar la posibilidad de, por ejemplo, mantener una de las torres de refrigeración, cuya voladura está prevista para el 30 de julio.

“No terceiro punto trasladounos que nos apoiaba ao 100% e que vai insistir en que esa comisión se forme e se reúna”, exponen desde el colectivo, remarcando sin embargo que este margen de confianza va unido “a que se nos reciba na Consellería de Cultura antes do día 30. Para nós, o primordial, é que a cheminea se manteña en pé”.