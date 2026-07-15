La Asociación do Patrimonio Industrial pontés se encerró en el Concello para exigir la protección de la chimenea de la central

La asociación seguirá acudiendo hasta el Consistorio mientras no se cumplan sus peticiones AEIG

El colectivo nacido en 2024 en defensa de la chimenea de la central térmica de la localidad se encerró este miércoles en el edificio consistorial para protestar por la situación actual del proyecto con el que se pretenden demoler las cuatro torres de refrigeración.

Concretamente, les preocupa que la voladura afecte a la construcción, pendiente de obtener la declaración BIC, y que no se cumplan los compromisos del Concello, como los aprobados por unanimidad durante el pleno municipal del 29 de julio de 2025. En él, se dio el visto bueno a iniciar una modificación puntual de la ordenanza de uso industrial, pedir la realización de un estudio sobre los usos potenciales de las instalaciones –exigiendo a Enel-Endesa que adaptase las obras hasta la conclusión de dicha evaluación–, así como solicitar a la compañía que participase en la financiación de dicho examen.

No obstante, la Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes aseguró que este año, sin previo aviso, se derruyó el parque de carbones y temen que las intervenciones no aseguren la chimenea. Por ello, señalaron que seguirán acudiendo al Consistorio de forma indefinida hasta que se catalogue el húmero, se elabore un estudio previo a la demolición y se constituya un equipo científico multidisciplinar para protegerlo.