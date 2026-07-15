Culminados los primeros trabajos de la nueva estación náutica del lago de As Pontes

Elena López, Valentín Gonález Formoso y Xosé Regueira, este miércoles, en el lago pontés Cedida

Las obras de la primera fase de la futura estación náutica de As Pontes ya han culminado. El presidente de la Diputación y regidor local, Valentín González Formoso, visitó este miércoles la zona de actuación junto al vicepresidente del organismo, Xosé Regueira, y la edila de Turismo, Elena López. Cabe recordar que este intervención, con un presupuesto de 340.536,35 euros y financiada mediante los fondos europeos NextGeneration –en el marco del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume–, ha permitido crear una explanada de más de 3.800 metros cuadrados destinada a la práctica de actividades náuticas y deportivas.

“Esta lago artificial, o máis grande de Europa, é un dos grandes atractivos ambientais e turísticos das Pontes e esta nova infraestrutura permitiranos aproveitar todo o seu potencial”, aseveró González Formoso en relación a unas obras que también incluyeron la creación de una zona de gradas, escaleras y plataformas que facilitan el acceso al agua de embarcaciones de remo, kayaks, de vela o lanchas neumáticas de apoyo –para estas dos últimas se dispuso una rampa de hasta 14 metros de ancho–.

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“O que conseguimos con este investimento de fondos europeos é, por unha banda, unha infraestrutura que albergue todas as embarcacións —agora espalladas en distintas instalacións provisionais— e, pola outra, preparar o terreo para o futuro espazo cuberto que solucione os problemas de almacenamento dos clubs”, añadió el regidor pontés, incidiendo en que la jornada de este miércoles “é un día importante porque ampliamos o catálogo de servizos públicos cos que conta o lago”.

Por su parte, Regueira aseveró que este espacio “está chamado a ser un fito dentro do turismo na provincia”, incorporando nuevas experiencias a la oferta de la comarca y contribuyendo a consolidar “un destino diferenciado, ligado á paisaxe, á sustentabilidade e ás actividades ao aire libre”.

Limpieza

El proyecto recientemente concluido incluye una zona de 50 metros cuadrados para la limpieza y desinfección obligatoria de las embarcaciones antes de su entrada en el lago, mediante un sistema de recogida y bombeo que conduce las aguas usadas hacia el saneamiento, evitando cualquier vertido a la laguna.

La intervención se completó con la instalación de las redes de abastecimiento, drenaje y electricidad, esta última con nuevos proyectores LED que iluminan la zona. Desde el organismo provincial resaltan que las obras incorporaron materiales procedentes del reciclaje en la base de la explanada.