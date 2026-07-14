Doce deportistas de As Pontes se encargarán del pregón de las Festas do Carme e A Fraga

Las fiestas volverán a reunir a miles de personas AEIG

El ejecutivo pontés anunció este martes que el próximo viernes, el parque municipal albergará, a las 20.30 horas, el inicio de las tradicionales Festas do Carme e A Fraga.

En esta ocasión, el pregón contará con una docena de protagonistas, todos ellos vinculados estrechamente al deporte y a la localidad. Concretamente, los elegidos para intervenir en el son: el piragüista Antonio Polo, el jugador de pádel Darío Vivero, el gimnasta rítmico Sergio Peón, la jugadora de fútbol sala Adair Legaspi, el atleta Esteban Díaz y el deportista de raid de aventura Felipe Peña. Además, por su trayectoria en el automovilismo, Antonio Otero también se subirá al escenario, así como el ciclista de descenso Manuel Pellón y una de las promesas del rugby femenino, Paula Fornos.

Aparte de ellos, el evento contará con la presencia de las familias de tres referentes en As Pontes: la baloncestista Carmela Permuy, la futbolista Malena Mieres y el tirador al plato Artemio Formoso.

Por último, desde el Concello de As Pontes subrayaron que la elección de estos pregoneros pretende representar el orgullo de una villa “que se recoñece no esforzo, na dedicación e nos valores de todas as persoas que, cada día, forman parte do seu tecido deportivo”.