Del invernadero a la taquilla: la innovación llega a los productos de la huerta con Bieiteiras

Cynthia Arias con su producción de tomates Daniel Alexandre

Todo empezó en lo que Cynthia Arias describe, entre risas, como un “momento drama da vida”. Había dejado la carrera universitaria que cursaba, no sabía qué hacer con su futuro profesional y su madre le sugirió probar con un ciclo de agricultura ecológica. Un billete a Irlanda para hacer prácticas en una granja hizo el resto del “clic” en su cabeza. Ahora, casi diez años después de aquel viaje revelador, el proyecto que montó en el lugar de Aparral, en As Pontes, – junto a su pareja, Iván Ledo– acaba de ganar un accésit de 5.000 euros en los Premios PEL de la Deputación a la Mejor Iniciativa de Territorio Sostenible.

Bieiteiras, como bautizaron a esta iniciativa en 2017, no nació “de la nada”. Las familias de ambos siempre mantuvieron un vínculo con el mundo rural, combinando sus oficios principales en la mina o en el comercio local con el cuidado de las fincas. Esa inercia de no abandonar la tierra facilitó el salto al emprendimiento profesional. Así, levantaron invernaderos, compraron un tractor y comenzaron a plantar todo tipo de hortalizas hasta consolidar lo que Arias define como “unha horta da casa, pero ao grande”. A día de hoy, el cultivo comparte espacio con la cría de ovejas gallegas y gallinas de Mos, en una explotación de carácter agroecológico.

Calidad y precio

Uno de los grandes estigmas de los productos ecológicos es su precio, a menudo percibido como prohibitivo para el consumidor. Sin embargo, en Bieiteiras desmontan esta premisa vendiendo de manera directa en el mercado local.

“Temos produtos que están certificados en ecolóxico pero non teñen os prezos dos supermercados, son máis baratos”, explica Arias. Como ejemplo, explica que “os nosos tomates hainos de catro euros e iso é difícil de atopar”. “As leitugas valen un euro e non atopas unha leituga ecolóxica a ese prezo en ningún supermercado. Nin de coña”, comenta.

Temos produtos que están certificados en ecolóxico pero que non teñen os prezos dos que atopas no supermercado. Son moito máis baratos Cynthia Arias

La firma pontesa se enfrenta a un cambio de hábitos en el consumo. El mercado tradicional de los sábados en la villa está frecuentado por clientes de mayor edad, mientras que las generaciones más jóvenes carecen del tiempo o la costumbre de acudir a estas citas semanales. Para facilitar que el buen producto llegue también a este sector de la sociedad, Bieiteiras ultima la apertura de un punto de recogida en un bajo del casco urbano de As Pontes.

Se trata de un modelo pionero en la comarca que adaptará al rural gallego los sistemas automatizados de paquetería o las tiendas de conveniencia sin dependientes que ya operan en otros lugares de Europa y Asia.

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Arias explica que el mecanismo será digital y autónomo: el cliente realizará su encargo previo a través de la página web, que actualmente se encuentra en fase de actualización para integrar este servicio. Una vez que el pedido esté preparado en los días de recolección, el comprador podrá acudir a retirarlo, introduciendo una contraseña. Será como “unha tenda de autoservizo”.

La firma pontesa empleará el dinero del reconocimiento provincial en la ampliación de las instalaciones, para poder desarrollar talleres para adultos y menores

Además, de forma paralela, los 5.000 euros del premio provincial irán destinados a diversificar la empresa hacia el agroturismo. El objetivo es construir unas instalaciones en la propia finca en las que se puedan impartir talleres dirigidos tanto a adultos como a escolares, en colaboración con una educadora infantil y gestora cultural del propio municipio. “A xente está moi desvinculada de como se producen os alimentos, non saben diferenciar entre unha produción industrial e unha produción agroecolóxica”, lamenta la horticultora.

El foco se pondrá, además, en los más pequeños, buscando que puedan ver un futuro posible en el medio rural. La intención de Cynthia Arias e Iván Ledo es que estas instalaciones puedan estar listas el próximo año.