El BNG pide “garantías” para la voladura de las torres de refrigeración de la central

Vistas de la antigua central térmica de As Pontes Jorge Meis

El portavoz de Enerxía del BNG en el Parlamento, Xosé Manuel Golpe, pide a la Xunta “garantías” para que la voladura de las cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de As Pontes, prevista para el próximo día 30, “non poña en risco as vivendas derredor e a cheminea” e incluso plantea la suspensión de la operación “ata que haxa transparencia e seguridade real”.

Golpe explica que la autorización de la voladura permitirá dinamitar las cuatro torres al mismo tiempo. “Teñen cen metros de altura e están situadas a 160 dalgunha vivenda e a 300 da cheminea sobre a que hai incoado un expediente BIC”, apunta el diputado. El parlamentario nacionalista recordó que los técnicos que volaron la central de Compostilla señalaron que en As Pontes se debería acometer “en dúas fases, dous días diferentes, con dous bloques de días torres e colocando sismógrafos en vivendas próximas para medir o impacto da primeira detonación antes de autorizar a segunda. Non se pode facer doutra maneira”, subrayó.

El representante del BNG reclama además que la Xunta haga pública la documentación que dice que “a afectación prevista sobre a cheminea é cero e que non hai risco de fisura, perda de estabilidade ou danos acumulados”. “Sen certezas, estase a ser cómplice dun posible erro de cálculo que podería deixala tocada, aínda que podería ser este o obxectivo, pois morto e can, acabouse a rabia”, plantea Golpe.