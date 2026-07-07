El BNG de As Pontes denuncia que el bus Ferrol-Lugo dejó "tirados" a una decena de vecinos
Esta incidencia se suma, lamentan, a retrasos de 40 minutos la pasada semana
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de As Pontes denuncia “unha nova incidencia” en el servicio de transporte público. En esta ocasión, la formación censura que la línea Ferrol-Lugo “saltouse a parada programada na vila”, dejando a una decena de vecinos en la estación.
Esta incidencia se suma a otras registradas hace una semana, cuando “as retencións de tráfico provocaban atrasos de ata 40 minutos para entrar e saír”. Estas situaciones, remarcan los nacionalistas, “evidencian a necesidade urxente de demandar, tanto ao Concello como á empresa responsable do servizo, Arriva, que se respecte a dignidade da nosa veciñanza”.
Por todo ello, el BNG exige “prevención, transparencia e unha comunicación aberta e activa”, censurando la falta de información previa sobre protocolos de seguridad o cortes de tráfico. “Non é posible que as veciñas e veciños teñan que soportar estas situacións, que se poderían evitar cunha simple comunicación anticipada. O transporte público é un dereito e non pode converterse nunha fonte constante de problemas”, remarca el grupo municipal.