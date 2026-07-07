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Diario de Ferrol

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As Pontes

El BNG de As Pontes denuncia que el bus Ferrol-Lugo dejó "tirados" a una decena de vecinos

Esta incidencia se suma, lamentan, a retrasos de 40 minutos la pasada semana

Redacción
07/07/2026 17:51
Imagen de archivo de un autobús de la compañía Arriva
Imagen de archivo de un autobús de la compañía Arriva
Daniel Alexandre
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de As Pontes denuncia “unha nova incidencia” en el servicio de transporte público. En esta ocasión, la formación censura que la línea Ferrol-Lugo “saltouse a parada programada na vila”, dejando a una decena de vecinos en la estación.

Esta incidencia se suma a otras registradas hace una semana, cuando “as retencións de tráfico provocaban atrasos de ata 40 minutos para entrar e saír”. Estas situaciones, remarcan los nacionalistas, “evidencian a necesidade urxente de demandar, tanto ao Concello como á empresa responsable do servizo, Arriva, que se respecte a dignidade da nosa veciñanza”.

El colectivo señaló que la cita de la próxima semana busca mostrar el estado de abandono del edificio

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Por todo ello, el BNG exige “prevención, transparencia e unha comunicación aberta e activa”, censurando la falta de información previa sobre protocolos de seguridad o cortes de tráfico. “Non é posible que as veciñas e veciños teñan que soportar estas situacións, que se poderían evitar cunha simple comunicación anticipada. O transporte público é un dereito e non pode converterse nunha fonte constante de problemas”, remarca el grupo municipal.

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