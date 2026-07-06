Nuevas ayudas autonómicas para los Centros de Información á Muller

Aneiros en su visita al CIM pontés Xunta

El Ayuntamiento de As Pontes recibió 40.800 euros en la pasada convocatoria de las ayudas destinadas a los Centros de Información á Muller. Así lo indicó este lunes la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que se desplazó hasta la localidad para conocer estas instalaciones, recordando que la nueva línea del programa permanecerá abierta hasta el próximo 13 de julio.

La representante autonómica indicó que la dotación para las anualidades de 2026 y 2027 asciende a un total de cinco millones de euros y que, en el ejercicio de 2025, dejaron una inversión de más de 206.400 euros en Ferrolterra –llegado también a otros espacios de Ares, Ferrol y Ortigueira–.

Cuantías

Desde la Xunta recuerdan que cada administración local puede recibir, como máximo, 52.000 euros –120.000 en el caso de la solicitudes conjuntas–. El gobierno autonómico concede, además, un adelanto del 80% de la aportación.

Con cargo a estas ayudas pueden financiarse los costes de los puestos directivos, asesoramiento jurídico, atención psicológica, personal técnico y agentes de igualdad o formación del trabajo en red. También actividades de dinamización del territorio que tengan un enfoque de género.