As Pontes avanza hacia una calle Pardo Bazán más accesible, segura y moderna

Operarios y maquinaria en la zona de intervención Concello

El Ayuntamiento de As Pontes inició la pasada semana las obras de la segunda fase de mejora de la calle Pardo Bazán. La actuación, de la que se encarga Ambientum Tratamiento Global del Medioambiente S.L., cuenta con una inversión de 225.647 euros, procedentes de la Diputación.

Cabe recordar que el proyecto forma parte de un plan progresivo de rehabilitación del vial, que el Consistorio inició con una primera fase en 2022. El objetivo es mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de los servicios de la calle.

Sentido único

En concreto, las obras supondrán la reordenación total del tráfico, estableciendo un sentido único de circulación. Las aceras se renovarán por completo y se eliminarán desniveles, mientras que en la calzada se aplicará un aglomerado en caliente.

También se instalará un nuevo sistema de saneamiento separativo, con sus pertinentes acometidas, y se colocará otro alumbrado público con el levantamiento de los faroles existentes, que se cambiarán por otros con tecnología LED.

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Además de la reposición de la señalización, las tareas implicarán la colocación de mobiliario urbano –bancos, papeleras y jardineras–, con la definición de las plazas de estacionamiento (incluida una adaptada). En total, se intervendrá en un tramo de aproximadamente 140 metros de longitud, que abarca una superficie de 1.420 m2, completando la urbanización de la calle hasta su conexión con las calles Antonio Machado y Ronda do Poboado, “garantindo un espazo máis seguro, accesible e funcional para a veciñanza”, destaca el Consistorio.