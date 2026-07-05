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As Pontes

Un motorista pierde la vida en un accidente en As Pontes

El suceso tuvo lugar a media tarde de este domingo

Redacción
05/07/2026 20:50
El 061 llevó a la mujer, que sufría un ataque de ansiedad, al Arquitecto Marcide
Imagen de archivo de una ambulancia del 061
Emilio Cortizas
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Un motorista perdió la vida tras sufrir un accidente en una rotonda situada en el kilómetro 0 de la AC-101, en As Pontes. Fue un particular el que alertó a emergencias, señalando que la persona permanecía inconsciente, poco antes de las 18.30 horas de este domingo 5 de julio.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, así como los voluntarios de Protección Civil del municipio.

Pese a los esfuerzos por reanimarlo, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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