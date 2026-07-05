Un motorista pierde la vida en un accidente en As Pontes

Imagen de archivo de una ambulancia del 061 Emilio Cortizas

Un motorista perdió la vida tras sufrir un accidente en una rotonda situada en el kilómetro 0 de la AC-101, en As Pontes. Fue un particular el que alertó a emergencias, señalando que la persona permanecía inconsciente, poco antes de las 18.30 horas de este domingo 5 de julio.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, así como los voluntarios de Protección Civil del municipio.

Pese a los esfuerzos por reanimarlo, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.