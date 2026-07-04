Valentín González Formoso: “Con seriedade e discreción danse pasos cara a consolidar o gran proxecto industrial”

El alcalde de As Pontes valoró la colaboración interinstitucional Cedida

Una vez confirmada la adquisición de la nave de la antigua Einsa por parte de la Xunta, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha ratificado que “foron meses de negociacións, traballando como hai que traballar un tema tan complexo, con discreción e paso a paso, e por fin a maior nave industrial da nosa vila xa está en mans públicas dende o pasado luns, para albergar a creación de emprego a grande escala”.

Recordó así que se trata de una de las mayores naves industriales de Galicia, con más de 110.000 metros cuadrados de superficie, destinadas a albergar un gran centro de producción industrial.

Pasos dados

El alcalde pontés se refirió a la compra valorando que “con firmeza, seriedade e discreción vanse dando pasos cara á consolidación dun gran proxecto industrial”.

El regidor local agradeció a la Xunta, al presidente, a la conselleira de Industria, María José Lorenzana, al secretario xeral, a Xestur, así como al equipo de la Oficina Económica el “perseverar e mollarse neste paso inédito, nunca antes visto, e imprescindible para o que vai vir”. Considera, así, que que sea pública la nave de Einsa es una garantía de futuro absoluta e hizo hincapié en cómo se ha llegado a este punto.

Así, agradeció la “implicación, o compromiso e o enorme esforzo realizado durante todos estes meses, deixándose a pel para facer posible este avance. É o resultado dun traballo constante, rigoroso e coordinado, no que todas as administracións implicadas souberon remar na mesma dirección”.

Primera fase

La compra de la nave por parte de la Xunta constituye la primera fase de un proyecto industrial de gran envergadura, impulsado de forma coordinada entre la Xunta, el Gobierno de España y el Concello de As Pontes “co obxectivo de favorecer a implantación dunha iniciativa estratéxica para o municipio”, explicó el regidor, aludiendo a la ocupación de la nave por parte de la multinacional china SAIC, aunque sin hacer mención explícita a este proyecto.

González Formoso explicó que ahora los equipos de Xestur, de la Oficina Económica de la Xunta y los servicios municipales de Industria e Urbanismo del Concello están trabajando de manera coordinada en todos los aspectos técnicos y administrativos necesarios para hacer posible la ocupación industrial citada.