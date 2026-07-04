Las naves de Einsa, en el punto de mira de la empresa china para instalarse en As Pontes

Einsa, en el polígono de Penapurreira Jorge Meis

SAIC podría tener ya decidido su enclave en el concello de As Pontes. Las instalaciones de la extinta Einsa, que hace justamente un año había anunciado la aplicación de un ERE para prácticamente toda la plantilla del centro en la localidad, se postulan como el principal candidato para albergar la planta con la que la multinacional china quiere complementar el centro productivo en el noroeste gallego, su primera fábrica en territorio europeo.

Fuentes consultadas por este Diario apuntan a que desde hace algún tiempo viene barajándose esa posibilidad, en la interviene también la Xunta, bien como “facilitadora”, bien como “puente”, es decir, como compradora para, posteriormente, arrendar las instalaciones al grupo chino. Es más; hasta se calcula que el coste de la operación de compra rondaría los 20 millones de euros. Se trata de una cantidad importante pero muy ajustada al precio de mercado de unas naves muy interesantes desde el punto de vista industrial. Además, se encuentran en buen estado y no haría falta un gran desembolso –en términos de infraestructura, no de equipamiento– para acometer su adecuación a las actividades de la automoción.

Un proceso abierto

Aunque la Xunta no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, sí indica que su sociedad Xestur inició en marzo un procedimiento nuevo para identificar posibles naves e instalaciones industriales susceptibles de adquisición en municipios incluidos en las zonas de transición justa y que cumpliesen una serie de requisitos técnicos, urbanísticos, funcionales y de superficie. As Pontes y parte de su entorno forman parte de estas áreas preferentes afectadas por el cierre de centrales térmicas.

En ese sentido, además de publicarse el concurso en la web de Xestur, la convocatoria se difundió entre asociaciones del sector inmobiliario, como Aproinco y Agalin, y agencias de los municipios en cuestión. “Al procedimiento se presentó una única propuesta, que fue objeto de los correspondientes análisis técnicos, jurídicos y económicos”, señalan fuentes de la Xunta, que recuerdan que este programa se enmarca en una nueva línea de trabajo de Xestur que se orienta a complementar la promoción de suelo empresarial con la identificación “y eventual incorporación de activos industriales ya construidos”. Con esta iniciativa se busca aprovechar instalaciones existentes, “reducir los plazos necesarios para la implantación de nuevos proyectos productivos y favorecer la generación de actividad económica y empleo, especialmente en territorios afectados por procesos de transición industrial”.

"Foron meses de negociación"

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, se pronunció este sábado sobre la adquisición de la nave, confirmando en redes sociales que desde este lunes las naves de Einsa son públicas "para acoller un gran proxecto industrial".

González Formoso asegura que "foron meses de negociacións, traballando como hai que traballar un tema tan complexo, con discreción(tendo que calar ante bulos e desinformacións constantes), e paso a paso, e por fin a maior nave industrial da nosa vila xa está en mans públicas dende o pasado luns, para albergar a creación de emprego a grande escala".

El regidor local agradeció a la Xunta, al presidente, a la conselleira de Industria y al secretario xeral, a Xestur y al equipo de la Oficina Económica por "perseverar e mollarse neste paso inédito, nunca antes visto, e imprescindible para o que vai vir". Considera, así, que que sea pública la nave de Einsa es una garantía de futuro absoluta.