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As Pontes

'Pratos con raíz': la gastronomía del mundo, este sábado, en As Pontes

EuroEume impulsa la segunda edición de esta iniciativa

Redacción
03/07/2026 11:05
La iniciativa cuenta con la colaboración del Concello
La iniciativa cuenta con la colaboración del Concello
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El local de la Asociación Veciñal As Campeiras acogerá este sábado 4 de julio, desde las 11.30 horas, la segunda edición de la jornada intercultural 'Pratos con Raíz'.

Se trata de una iniciativa impulsada por la asociación EuroEume (en colaboración con el Concello de As Pontes, Cáritas y la propia entidad vecinal) para dar visibilidad a la diversidad cultural del municipio a través de la gastronomía.

El objetivo es "fomentar a integración das persoas migrantes da comarca do Eume, partindo da oportunidade que ofrece o coñecer, degustar e valorar as diferentes cociñas dos países de orixe destas persoas", explican desde la organización.

Quienes se animen a tomar parte en esta propuesta podrán disfrutar de platos de países como Marruecos, Venezuela, Cuba, Brasil, Paquistán, Paraguay o Portugal. También de actividades paralelas pensadas para que los más pequeños puedan gozar de la jornada, como talleres de tatuajes de henna, elaboración de trenzas o diseño y estampación de pañoletas.

Aunque la entrada y degustación serán gratuitas, desde EuroEume agradecen que las personas se inscriban previamente por cuestiones de aforo, a través del número de teléfono 981 440 668 o de la dirección de correo electrónico euroeume@euroeume.org.

Cabe señalar que la jornada se enmarca en el programa Galicia Acolledora, financiado por la Consellería de Política Social de la Xunta.

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