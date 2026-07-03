La Casa do Mel de Goente dispondrá de un nuevo y moderno dentro apícola

Instante de la rúbrica del acuerdo entre ambas partes Cedida

As Pontes contará con un nuevo y moderno Centro Apícola y de productos agroalimentarios en Goente, una infraestructura promovida por la Asociación Casa do Mel que será una realidad gracias al respaldo económico de la Diputación. El presidente de la institución provincial y regidor pontés, Valentín González Formoso, y el máximo responsable de la entidad, Manuel Ferreira, formalizaron este viernes el convenio de colaboración por el cual el ente provincial aportará 356.131,98 euros. Esta cuantía permitirá sufragar el 80% de las obras.

Formoso destacó que la Casa do Mel pasó de apenas 40 socios fundadores a superar los 450 en la actualidad y recordó que la asociación adquirió recientemente una parcela, a escasos metros de su sede actual, en donde se acometerán las tareas.

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El proyecto arquitectónico apostará por combinar la preservación del patrimonio y la modernidad, ya que supondrá la rehabilitación integral de una antigua vivienda tradicional de piedra junto a la que se edificará una nave polivalente equipada con tecnología de última generación. Así las cosas, el complejo nace con la intención de convertirse en un motor de dinamización económica y social para la comarca. En este sentido, las futuras instalaciones prestarán apoyo a los profesionales del sector con la implantación de una línea propia e independiente de extracción y envasado, bajo los estándares de la Indicación Xeográfica Protegida (IXP) Mel de Galicia.

El recinto también albergará un laboratorio de control de calidad para asegurar la trazabilidad del producto desde la colmena hasta la mesa, un espacio dedicado a la investigación y el desarrollo alimentario –en estrecha colaboración con el ámbito universitario– y un punto de venta directa destinado a los productos de kilómetro cero.

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Además, la hasta ahora sede de la Casa do Mel se convertirá en un museo, mientras que las nuevas instalaciones albergarán aulas de trabajo para impartir formación apícola, así como salas de cata.

Durante la firma, González Formoso destacó la enorme importancia de proteger y fomentar “un dos nosos produtos máis recoñecidos, como é o mel galego”. El presidente argumentó que la asociación “necesitaba unha infraestrutura adaptada ao seu crecemento” y se mostró convencido del impacto positivo de la inversión. “Toda a comarca se beneficiará de contar cun centro pioneiro en Galicia para todo o proceso de produción e elaboración, o que suporá un salto de calidade cualitativo para a IXP Mel de Galicia”, añadió.