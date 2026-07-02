Las rebajas llegan a As Pontes con una nueva campaña del ‘Comercio na rúa’ impulsada por Cohempo

Presentación de la bolsa de tela de edición especial y cartel de la iniciativa Cohempo

Las rebajas de verano llegan al municipio de As Pontes de la mano de una nueva campaña de Comercio na Rúa impulsada por la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios de la localidad, Cohempo.

Así, desde el pasado día 1 y hasta el sábado 4 de julio, la iniciativa busca impulsar las compras en el comercio de proximidad y premiar la fidelidad de la clientela.

Durante esta jornada, los establecimientos participantes –La Estrella, Ático30, Óptica Baamonde, Anduriña’s, Ropa’s Moda, Texas Moda, Cul Moda, Vilaboy Moda, Calzados Pajón, Urbo Moda, Calzados Saavedra, Niza, VL, Zokos, Calzados Criado, Entrecosturas, La Cottonería y Novalux– repartirán papeletas entre las personas que realicen compras.

Estas darán opción a entrar en el sorteo de 20 plazas para una clase de barré al aire libre, que tendrá lugar durante las Fiestas del Carmen y que será impartida por Mart Studio. 15 de las mismas se asignarán mediante las papeletas entregadas en los locales y las cinco restantes entre las personas que registren sus tickets de compra en la aplicación de Cohempo.

Además, los clientes que realicen adquisiciones superiores a los 30 euros podrán optar a una bolsa de tela de Cohempo de edición especial, que este año incorpora nuevas chapas e imanes de la colección ‘Orgullo Pontés’ –hasta fin de existencias–.