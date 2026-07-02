As Pontes prepara las Festas do Carme e A Fraga

Imagen de la Romería de A Fraga Archivo

Desde este mismo viernes 3, con la presentación del la revista Estudos Históricos Hume, en la Casa Dopeso, comienza la programación que el Concello de As Pontes ha diseñado durante todo este mes en el marco de las Festas do Carme e A Fraga, que contemplan más de medio centenar de actividades.

La edila de Cultura, Lorena Tenreiro, y el autor del cartel anunciador de esta edición, Miguel Ledo Roca, presentaron ayer la programación, representada en una obra que identifica el espíritu de las fiestas con la identidad pontesa.

En este sentido, la concejala valoró del cartel “que é moito máis que unha imaxe promocional, é unha homenaxe á nosa historia, ás nosas tradicións e ás persoas que, ano tras ano, manteñen viva a celebración”.

La ilustración recrea una pequeña isla simbólica en la que comparten escenario espacios emblemáticos de la villa. Aunque los días grandes de las fiestas comienzan la jornada del 17 de este mes, antes podrán disfrutarse otras actividades como la exposición colectiva ‘Unha foto, un poema’ –desde el día 9– o ‘A música é o mellor’. El certamen de bandas del día 11 o el Parque Activo, desde el día 13 son otras iniciativas previas a los días grandes.

En los festejos propiamente dichos se contará con destacados deportistas locales para leer el pregón y con Mikel Erentxun el día de inicio de las fiestas, el 17 de julio, para celebrar el 40 aniversario de Duncan Dhu. Ese mismo día la verbena correrá a cargo de Panorama.

Hasta el broche final de A Fraga, el día 25, se sucederá la música de La Mecánica, La Misión, Los Players, Antha, París de Noia o Los Satélites, entre otras formaciones.

El Festival da Fraga, el día 24, con Alana, Xosé Liz, Ortiga y Mekanika Roll in Band, y la Romería, el sábado 25 despedirán un mes para no parar.