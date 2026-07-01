Aprobados los presupuestos del Concello de As Pontes para este año: más de 16 millones

Según el ejecutivo pontés, el objetivo es asegurar las políticas de bienestar Cedida

El pleno municipal de As Pontes celebrado este miércoles finalizó con la aprobación de los presupuestos para el ejercicio de este año. Concretamente, las cuentas dispondrán de un montante que, en total, supera los 16 millones de euros –16.025.405,42–.

Según el gobierno pontés, esto permite consolidar “unha liña de estabilidade financeira nun momento complexo, garante os servizos públicos fundamentais e adapta a estrutura do Concello ao novo escenario económico”. Además, señala que el principal objetivo es “asegurar a continuidade das políticas de benestar, educación, conciliación e cohesión social” en la localidad.

Más de la mitad del dinero –8.341.442,63 euros– se destinará a los gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que los de personal supondrán casi seis millones y medio –6.447.788,71–.

Por otro lado, tanto las subvenciones como otras ayudas contarán con casi 992.000 euros. En cuanto a los desembolsos que suponga la gestión de la deuda, el Consistorio anunció que tendrá 30.000 para afrontarlos. Aparte de estas cifras, se contemplan 98.090,48 euros con el objetivo de mejorar y reponer infraestructuras y equipamiento.

Por último, la estructura económica de los presupuestos incluye, en sus dos últimos capítulos, 55.720 euros reservados para las transferencias de capital y otros 60.000, que permitirán recoger operaciones financieras como, por ejemplo, anticipos al personal municipal.

Durante la celebración del pleno, el Concello de As Pontes también aprobó destinar un total de 214.000 euros a la promoción del deporte y 77.640,55 para el pago de facturas relativas a ejercicios anteriores.