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As Pontes

As Pontes culmina la mejora energética del polideportivo de A Magdalena

El proyecto supuso una inversión de casi 150.000 euros

Redacción
29/06/2026 19:51
Estado del pabellón tras los trabajos
Estado del pabellón tras los trabajos
Concello
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El Ayuntamiento de As Pontes ha terminado los trabajos de rehabilitación energética del polideportivo del CEIP A Magdalena. Cabe recordar que la actuación, financiada por la Xunta –a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes– y la administración local, supuso una inversión 149.911,99 euros, destinada a modernizar esta instalación construida a finales de la década de los 80 y comienzos de la de los 90.

En concreto, las tareas se centraron en la renovación integral de las fachadas, con humedades, manchas y deterioro derivado de la la falta de aislamiento térmico. También se rehabilitó por completo su envolvente para evitar las filtraciones y renovar la imagen del pabellón.

Renovación

La intervención incluyó además la adecuación de los canalones y bajantes afectados, además de la modernización del sistema de iluminación interior –cambiando las antiguas luminarias de vapor de mercurio por otras tipo LED–. Se instaló, asimismo, un sistema de control del encendido y la intensidad de las luces, “que permite adaptar a luz ás necesidades reais de cada actividade deportiva”, explica Concello de As Pontes.

Operarios en las obras de rehabilitación energética del polideportivo pontés

Avanzan las obras de mejora energética del polideportivo del CEIP A Magdalena de As Pontes

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Otro de los aspectos que el gobierno que dirige Valentín González Formoso destaca de la actuación es la renovación del sistema de producción de agua caliente sanitaria, mediante la instalación de equipos de aerotermia que sustituyen a los antiguos acumuladores eléctricos.

El Consistorio remarca que estos trabajos beneficiarán directamente al alumnado y a la comunidad educativa del CEIP A Magdalena, “así como aos clubs deportivos e á veciñanza que fai uso habitual do pavillón, que desde agora conta cunhas instalacións renovadas, máis eficientes, seguras e preparadas para ofrecer un mellor servizo durante os vindeiros anos”.

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