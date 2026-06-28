La Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes pide una reunión urgente con el alcalde

El Concello asegura que el derribo no se realizará en julio AEIG

La Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes continúa pendiente del proceso de desmantelamiento de la central térmica. De hecho, hace unos días, envió una carta al alcalde del municipio, Valentín González Formoso, con motivo de dichos trabajos.

En el escrito, la entidad asegura valorar el anuncio de que se aplaza la voladura de las torres. Sin embargo, también critica al ejecutivo local, afirmando que conocía la fecha prevista (el 16 de julio) desde el pasado mes de mayo.

No obstante, asegura que el Concello no informó al colectivo de dicha noticia. Debido a esto, considera que la falta de información “contradí directamente o espírito de colaboración que ambas as partes manifestamos en anteriores encontros”.

Por otro lado, el documento reitera la preocupación por parte de los miembros de la asociación por el impacto que podría llegar a tener sobre la chimenea –en proceso de ser declarada BIC– la intervención programada en las torres.

En consecuencia, solicitan reunirse cuanto antes con el edil pontés y conocer todos los “estudos técnicos feitos ou previstos que garantan a súa integridade” e instan al gobierno local a “sumarse activamente ás xestións” para acelerar dicha catalogación.