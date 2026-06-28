Varias empresas se disputan el aprovechamiento del lago de As Pontes

Vistas del lago de As Pontes Jorge Meis

Tras los avances en la tramitación del proyecto de la planta de biofibra de Ence y de que hará tándem con el puerto exterior de Ferrol en el desarrollo de la primera fábrica de vehículos eléctricos e híbridos de la multinacional china SAIC, As Pontes vuelve a estar en el punto de mira de la inversión industrial en un momento en el que se plantea un nuevo debate acerca del aprovechamiento de un recurso como el lago de As Pontes para convertirse en un generador de energía renovable de primer orden.

Una iniciativa similar está en marcha en los terrenos de lo que fue la central de Meirama, pero en el caso de la villa minera del Eume la magnitud podría cuadruplicarse. Hay varias empresas interesadas en este espacio y que, de materializarse, podrían darle un nuevo impulso a la comarca de Ferrolterra.

Concurso

Augas de Galicia promovió sendos procesos de concurrencia competitiva el 4 de diciembre de 2023 y el 14 de noviembre de 2024. Al primero de los concursos se presentaron cuatro empresas. Dos de ellas, Carmona Storage, con un proyecto de 310 megavatios, y Archidona Storage, con una capacidad muy similar –309,9–, son propiedad del grupo de origen cordobés Magtel, y las otras dos son Canerde –una ‘join venture’ en la que participan, en un 80%, la portuguesa EDP, y en un 20% el grupo Reganosa, con sede social en Mugardos–, que propone 272 megavatios, y, por último Inverpuente, con 500 megavatios.

Las cuatro iniciativas son similares en diferentes aspectos, si bien la propuesta de Inverpuente, compañía pontevedresa ligada a la familia de Epifanio Campo –una cátedra de la Universidade da Coruña lleva su nombre–, tiene una mayor capacidad de generación y de aprovechamiento del caudal. Esa potencia superior se explica por situar la balsa superior en Monte Caxado, es decir, con un desnivel de 330 metros con respecto al lago que durante décadas fue la explotación de lignito que alimentaba a la central térmica de Endesa. Esta altura es sensiblemente mayor a los 200 metros que presentan los otros tres proyectos.

A la espera de que se resuelva el concurso, se está generando un debate en As Pontes y en la comarca de Ferrolterra sobre la posible adjudicación, también entre las diferentes candidaturas, que solicitan del Concello y de la Xunta mayor transparencia e información.

Inverpuente, por ejemplo, es gallega y pretende atraer a otras especializadas en producción eléctrica, también de la Comunidad Autónoma, para que dispongan de un almacenamiento energético que les ayude a compensar los cortes de producción a los que se ven obligados por el creciente exceso de capacidad en un mercado eléctrico basado en recursos de viento y sol que no cubren todas las horas de demanda. Por otra parte, la magnitud de los proyectos –800 megavatios– también hará necesario contar con otros socios de fuera de Galicia.