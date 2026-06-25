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As Pontes

As Pontes aprueba el uso de una parcela municipal para la fábrica de biofibras de Ence

Es un paso imprescindible para continuar con el trámite administrativo

Redacción
25/06/2026 22:31
La fábrica captará agua del lago
Cedida
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El pleno de As Pontes aprobó este jueves por unanimidad la constitución de un derecho de servidumbre de paso y ocupación sobre una propiedad municipal por parte de la promotora de la planta de biofibra reciclada blanqueada que promueve Ence.

El trámite es imprescindible para que continúe el procedimiento administrativo que está siguiendo la empresa promotora ante la Xunta. El uso de esta instalación es, además, indispensable para que puedan ejecutarse las infraestructuras asociadas, concretamente las que se destinan a la captación y bombeo de agua desde el lago y su conducción soterrada hasta la futura fábrica.

La servidumbre incluye, por lo tanto, el paso y permanencia de colectores e impulsiones de agua, canalizaciones eléctricas y sistemas de señalización y telecontrol, además del acceso para ejecutar obras, inspeccionar, mantener y reparar instalaciones. También se prevé la incorporación de una sala eléctrica y una caseta de control.

La autorización es por un periodo indefinido mientras se mantengan el uso y las condiciones del otorgamiento. La empresa deberá satisfacer una contraprestación económica y devolver los terrenos a su estado natural en el caso de que se extinga la servidumbre. 

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