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As Pontes

El microrrelato de la pontesa Sonia Corral se lleva un premio de la RAG y PuntoGal

Lo logró con ‘Trapos sucios”, una historia que mezcla el género negro con la crítica social

Redacción
22/06/2026 22:16
Sonia Corral, en el centro de la imagen, recibiendo su galardón
Sonia Corral, en el centro de la imagen, recibiendo su galardón
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La Real Academia Galega (RAG) y PuntoGal entregaron en la mañana de este lunes los premios de la novena edición de su Concurso de Microrrelatos, que galardonaron a la pontesa Sonia Corral Franco en la categoría de adultos. 

La académica María López-Sández, destacó la “calidade dos arredor de 850 textos presentados”, al tiempo que el presidente del organismo, Manuel González, recordó que el certamen es “unha boa proba de como o galego é unha lingua válida para expresar calquera tipo de mensaxe”. 

Cada pieza presentada no podía superar las 200 palabras y se han seleccionado un total de nueve premiados y seis finalistas, que serán publicados en la revista ‘Luzes’ y pueden consultarse en la web de la RAG

Sonia Corral (As Pontes, 1979), licenciada en Publicidad y diplomada en Relaciones Laborales, es vecina de San Sadurniño y fue galardonada por el relato ‘Trapos sucios”, una historia que mezcla el género negro con la crítica social. 

“A literatura desempeñou un papel crucial, actuando como a mellor das menciñas. Axúdame a pensar, pero paradoxalmente tamén a deixar de facelo, acalmando a miña rebuldeira mente cando non atopa acougo”, compartió. 

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