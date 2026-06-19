El BNG pide información pública sobre el proceso de voladura de las cuatro torres de refrigeración de la térmica de As Pontes

Dos de las torres de refrigeración de la central pontesa Jorge Meis

El diputado del BNG Xosé Manuel Golpe presentó en el Parlamento una batería de preguntas en las que le reclama a la Xunta “garantías e seguridade” en el proceso de demolición de las cuatro torres de refrigeración de la central térmica.

Como se recordará, esta misma semana el Concello de As Pontes salió al paso de la polémica generada sobre la inminencia de estos trabajos, asegurando que en ningún caso se ejecutarían durante el mes de julio, y menos coincidiendo con las fiestas del Carmen, una de las celebraciones de mayor arraigo y afluencia en el municipio.

En ese comunicado pedía información clara para no generar alarma. En ese sentido, el parlamentario nacionalista recuerda que la Consellería de Economía e Industria aprobó el uso de explosivos para el 16 de julio, una planificación que supone, dice, “unha alteración máis por parte de Endesa no calendario previsto para a demolición da antiga central termoeléctrica” de As Pontes.

Para el BNG, estas modificaciones son “habituais” a lo largo de todo el proceso “desde o seu inicio”, con “importantes e inxustificadas ausencias de transparencia e información pública”. En esa línea, apunta que “a día de hoxe, nin Endesa nin administración pública ningunha, incluído o Concello, ten explicado á veciñanza das Pontes o procedemento e as afeccións ao desmantelamento da central”, la única de todo el Estado, sostiene la organización nacionalista, “situada case no casco urbano, moi próxima a zonas habitadas, con actividade industrial e comercial, mesmo con patrimonio cultural catalogado, vías de comunicación e o río Eume”.

DIA

Golpe señala que Xunta y Concello “comparten responsabilidade no proceso de desmantelamento da central” y recuerda que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2022, así como la licencia municipal concedida en julio de 2024, obligan “á coordinación co órgano competente de Medio Ambiente e cos responsables municipais”, precisando que las voladuras “non se realizarán durante a época de nidificación e cría da avifauna, coa excepción debidamente xustificada por motivos operativos e de seguridade”.

Por su parte, la portavoz municipal del BNG, Carmela Franco, asegura que “non estamos a falar só do uso de maquinaria que fai ruído, xa que agora se van empregar explosivos, polo que é doado entender e compartir a intranquilidade da veciñanza e demandar a obrigada información previa”.