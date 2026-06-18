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Suceso

Un hombre apuñala a otro en As Pontes en un brazo por cortarle la luz

El suceso tuvo lugar en la zona de Rego do Muíño

Redacción
18/06/2026 21:35
El operativo fue llevado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil
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E.C.
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La Guardia Civil investiga en As Pontes a un hombre acusado de agredir con un arma blanca al propietario de la vivienda que ocupa de manera ilegal. El conflicto tuvo lugar el pasado viernes en la zona de Rego do Muíño, cuando el dueño del inmueble –y de otro colindante, destinados ambos, en parte, al alquiler– intentó poner fin a una conexión de luz ilegal.

Según consta en la denuncia, el arrendador se personó en el piso ocupado acompañado de un técnico electricista con el objetivo de dejar los cables en condiciones y suprimir el suministro que el inquilino irregular había manipulado para obtener luz sin coste. Fue en ese instante, siempre según el relato del denunciante, cuando el ocupante reaccionó de forma violenta y le asestó una puñalada en uno de los brazos.

El herido fue trasladado de urgencia al centro de salud de la localidad pontesa y el presunto agresor volvió a tender un nuevo enganche clandestino.

Diligencias abiertas

El presunto agresor fue citado el pasado miércoles en el cuartel de As Pontes para prestar declaración en el marco de las diligencias abiertas.

Los agentes pusieron al investigado a disposición del juzgado a la espera de que se determinen las responsabilidades penales.

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