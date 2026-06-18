El IES Castro da Uz de As Pontes fue el vencedor de la III Carreira Greenpower

Los vencedores de Castro da Uz Cedida

Doble victoria para el IES Castro da Uz de la villa minera en la III Carreira Greenpower que se celebró este jueves en el circuito de karting pontés, una cita organizada por la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) bajo el paraguas del Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC), en colaboración con la Escudaría As Pontes Motorsport. Los equipos Kastro Sport Team I y Kastro Sport Team II, del centro escolar, se alzaron con el primer puesto en las dos categorías que se disputaban: F24, para alumnado de 11 a 16 años, y F24+, de los 16 a los 25.

Fueron un total de 12 equipos de Galicia, Asturias y País Vasco los que se midieron en una prueba cuyo objetivo, recuerdan desde la institución universitaria, pasaba por dar el mayor número de vueltas posible al circuito usando una única batería para los bólidos eléctricos que los grupos habían fabricado a partir de un kit básico proporcionado por Greenpower Iberia , de modo que no ganaba el más rápido, sino el más eficiente.

Aneiros, Ares y López charlando con el piloto el equipo de la EPEF Cedida

Los más jóvenes se enfrentaron a un reto de 90 minutos en el circuito, cambiando de piloto en algún momento del recorrido, mientras que los mayores tuvieron por delante dos tandas de una hora cada una sin la obligación de darse el relevo al volante.

Novedad

Al acto inaugural de esta tercera edición de la Greenpower acudió la vicerrectora del Campus Industrial e Responsabilidade Social, Ana Ares; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en las comarcas, Martina Aneiros; el edil de Xuventude del Concello de Ferrol, Arán López; la subdirectora de Estudantado e Difusión de la EPEF, Carolina Camba; el responsable de Greenpower Iberia, Paul Riley, y el coordinador del Proyecto Greenpower en la UDC, José Manuel Amado. Asimismo, también colaboró en el desarrollo del evento la Diputación de A Coruña, el Consistorio pontés, el Grupo Intaf, la Carpintaría Madesa, el concesionario Renault Caetano Fórmula Galicia y Gadis.

Fueron un total de doce equipos de Galicia, Asturias y País Vasco los que participaron Cedida

Como novedad este año, el alumnado participante y el público asistente al circuito pudieron ver cómo se deslizaba sobre la pista un vehículo eléctrico potenciado por hidrógeno y construido por estudiantes y profesorado del CIFP As Mercedes de Lugo en el marco del Proxecto de Innovación ‘Mobilidade de Hidróxeno Verde en FP’ que impulsa la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional junto con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Se trata de una iniciativa en la que también están integrados los centros Río Tormes, de Salamanca, y Virgen de la Paloma, en Madrid.

Palmarés

En la categoría F24, además del primer premio para el Kastro Sport Team I del Castro da Uz, se subieron al podio en segundo lugar el Carral Teams del IES de Carral y en tercero el Cidecar, del IES Peñamayor de la localidad asturiana de Navas. En F24+ el oro se lo colgaron los ponteses del Kastro Sport Team II, la plata el Abrente GP del IES O Ribeiro de Ribadavia y el bronce el Antón Losada Motor Sport, del IES Antón Losada Diéguez de A Estrada.

El Xunkart de A Xunqueira (Pontevedra), el TT Racing Narón del IES As Telleiras (Narón), los Baraka mugi 1 y 2 del Baraka mugi taldea (Barakaldo) y el EPEF Racing Team de la Escola Politécnica se llevaron diferentes accésits.