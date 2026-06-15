El Concello de As Pontes va a reforzar la seguridad vial en los polígonos del municipio

Los trabajos se financiarán mediante ayudas de la Consellería de Economía e Industria Jorge Meis

El Concello de As Pontes ha anunciado que mejorará la seguridad vial de los polígonos de la localidad. Es decir, los de Os Airíos y Penapurreira.

Las actuaciones, que contarán con una inversión de 141.794,18 euros, se llevarán a cabo mediante las líneas de ayuda de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, cuyo objetivo es modernizar las infraestructuras de los parques empresariales.

La primera de las obras consistirá en pavimentar el viario 2 de Os Airíos, que supondrá una superficie de intervención de casi 8.000 metros cuadrados. En concreto, se renovará su capa de rodaje mediante aglomerado en caliente. Además, para garantizar la durabilidad de la parte superior del firme, se procederá al fresado de los bordes en los encuentros con el pavimento.

Por otro lado, la segunda actuación se centrará en reponer la señalización horizontal en ambos polígonos y, posteriormente, se renovará la pintura de cebreados –1.1699,55 metros cuadrados–, símbolos –27– y líneas –9.800 metros lineales– de la zona industrial de Os Airíos.

En cuanto a la de Penapurreira, el proyecto contempla la reposición de todas las marcas viales interiores, en las que se incluyen los pasos de peatones, las líneas de ejes y otros símbolos. Aparte de estos trabajos, previamente se llevarán a cabo tareas de limpieza de las superficies, así como un replanteamiento técnico basado en las indicaciones de la Policía Local.

Según el gobierno local, estas intervenciones permitirán reforzar la seguridad de las carreteras y favorecer unas “condicións máis seguras e ordenadas para o tráfico e a actividade económica nos polígonos”.

Otras actuaciones

Más allá de este plan, el Consistorio anunció la semana pasada que ejecutará otras obras, cuyo objetivo es mejorar las condiciones en las que se encuentran los caminos municipales de Pumar-Fragachá y Sexe, ubicados en las parroquias de San Pedro de Eume y O Aparral.

En este caso, los trabajos contarán con un presupuesto total de 120.413,15 euros, que serán financiados a través del Plan Mellora de Camiños Rurais de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Algunas de las actuaciones previstas son la adición de una nueva capa de rodaje con mezcla bituminosa en caliente y la puesta en marcha de labores para limpiar y desbrozar las zonas afectadas, en las que también se arreglarán los tramos deteriorados mediante aglomerado asfáltico en frío.

As Pontes mejorará los caminos municipales en Pumar-Fragachá y Sexe con más de 120.000 euros Más información

Tanto este último proyecto como el previsto para los polígonos forman parte del listado de las últimas obras planteadas en el municipio. Lo mismo sucede con la segunda fase de las programadas en la Rúa Real, para las se destinarán 89.518,80 euros. Concretamente, una de las principales finalidades de estas actuaciones, cuyo plazo de ejecución es de dos meses, será hacer de la calle una zona más accesible y segura para todos los conductores y viandantes.