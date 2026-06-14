As Pontes mejorará los caminos municipales en Pumar-Fragachá y Sexe con más de 120.000 euros

Las obras serán financiadas con el Plan Mellora de Camiños Rurais AEIG

El Concello de As Pontes ha confirmado que ejecutará una serie de obras para mejorar varios caminos municipales en las parroquias de San Pedro de Eume y O Aparral, los de Pumar-Fragachá y Sexe.

Las intervenciones, que serán financiadas mediante el Plan Mellora de Camiños Rurais de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, contará con un presupuesto de 120.413,15 euros. Con este, el gobierno local pretende reforzar la seguridad viaria del área y optimizar la accesibilidad de la zona, así como garantizar unas condiciones más adecuadas para los conductores.

Concretamente, el proyecto contempla añadir en el firme actual una nueva capa de rodaje con mezcla bituminosa en caliente, que contribuirá tanto al confort en la circulación como a la prevención de accidentes de tráfico. Además de mejorar la señalización horizontal y vertical y la puesta en marcha de labores de limpieza y desbroce, también se procederá a regularizar las zonas dañadas y reparar los tramos deteriorados mediante aglomerado asfáltico en frío, entre otras tareas.

Aparte de estas intervenciones, las obras incluirán la aplicación de riego de adherencia entre capas. Por último, el gobierno local también anunció que reforzará la atención social del municipio mediante la incorporación de una educadora familiar en su departamento de Benestar Social.