Un ciclista y un vecino de As Pontes, heridos en un accidente en la parroquia de Aparral

Desde el 112 no se precisó cuál de los implicados fue trasladado al hospital AEIG

Dos personas, un ciclista y un peatón, ambos vecinos de As Pontes, resultaron heridos esta mañana en un aparatoso accidente de tráfico en el mencionado término municipal. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso, el atropello del segundo por parte del primero, se registró en torno a las 11.20 horas a la altura del punto kilométrico 20 de la carretera AC-861, a su paso por la parroquia de Aparral.

Tal y como explicaron fuentes vecinales, el deportista formaba parte de un grupo de ciclistas "habituales y experimentados" que se encontraban circulando por el mencionado vial, en un tramo cuesta abajo. Así, el siniestro se produjo cuando ambos, la cuadrilla y el hombre, se encontraron de frente, de modo que los primeros lograron esquivarlo, pero no así el último de ellos.

Según relató la central autonómica, un particular (no se detalló si era uno de los deportistas) alertó del atropello, solicitando asistencia sanitaria para ambos, que se encontraban "heridos pero conscientes". De este modo, el 112 movilizó hasta el punto una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil (también se alertó a Protección Civil, pero su presencia no fue necesaria). De igual forma, el Centro Integrado señaló que uno de los implicados tuvo que ser trasladado al centro hospitalario de referencia, pero no pudo precisar cuál.