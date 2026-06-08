El Concello de As Pontes adjudica la segunda fase de las obras para renovar la rúa Real

La intervención también contempla incorporar nuevos materiales en el pavimento AEIG

El Concello de As Pontes ha adjucicado la segunda fase de las obras para mejorar la rúa Real y su pavimento. Según el propio gobierno local, los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 89.518,80 euros y un plazo de ejecución de dos meses, tienen como objetivo no sólo mejorar la accesibilidad de la zona, sino también reforzar la seguridad peatonal. Las actuaciones, encargadas a la empresa Ambientum Tratamiento Global del Medioambiente S.L., consistirán en la sustitución del firme actual de granito por otro que, pese a ser del mismo material, contará con un acabado flameado que permitirá una mayor adherencia y reducirá los riesgos para los viandantes del municipio.

Por otra parte, la intervención también contempla incorporar nuevos materiales en la base del suelo para prolongar su vida útil, así como la puesta en marcha de trabajos de adaptación de desagües, arquetas y registros. Además, las obras incluirán la instalación de nuevas balizas luminosas, aunque se mantendrán los mismos niveles y pendientes de la calle.

Finalmente, el Concello de As Pontes señala que el proyecto también plantea colocar bolardos y otros elementos para regular el acceso de vehículos a las zonas más sensibles.