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As Pontes

Comienza la segunda fase de las obras para pavimentar la avenida de Lugo en As Pontes

En total, los trabajos contarán con un presupuesto de más de 207.000 euros, que serán asumidos por la Diputación

Redacción
04/06/2026 19:32
Los trabajos también eliminarán el desnivel entre la calzada y las aceras
Cedida
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El Concello de As Pontes ha iniciado la segunda fase de las obras para mejorar los pavimentos y servicios de la avenida de Lugo, en el tramo comprendido entre los números uno y 19. 

El objetivo de estos trabajos, que cuentan con una inversión de 207.862,90 euros –procedentes del Plan de Obras e Servizos de la Diputación de A Coruña–, es humanizar la vía mediante la mejora de la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos. 

Concretamente, el proyecto contempla entre otras cosas renovar los pavimentos en las aceras, tanto en las zonas de aparcamiento como en la de circulación, así como eliminar el desnivel ubicado entre la calzada y las veredas. Además, también está prevista la creación de un suelo táctil en los pasos de peatones para las personas con discapacidad visual. En materia lumínica, aparte de recolocar las farolas previamente existentes en el área, se reforzará la iluminación incorporando luz LED de alta eficiencia y se implementará señalización luminosa en los pasos de cebra para prevenir accidentes de tráfico. 

Por otro lado, la intervención incluirá el trasplante del arbolado plantado y se renovará el mobiliario urbano con la instalación de nuevos bancos, jardineras y papeleras. Respecto a las infraestructuras, se separará la red de aguas pluviales de la red de saneamiento mediante un nuevo colector y se reemplazará el sistema de alcantarillado. 

Por último, para minimizar molestias, el Concello llevará a cabo medidas que permitan compatibilizar las obras con la circulación de vehículos y viandantes y con el acceso a negocios y viviendas de la zona.

La actuación se acometerá con cargo a la Diputación

As Pontes adjudica la segunda fase de mejora de la avenida de Lugo

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