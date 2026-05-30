Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

El BNG pide que se tramite cuanto antes la declaración BIC de la chimenea de As Pontes

El portavoz de Enerxía de la formación, Xosé Manuel Golpe, acusó al Partido Popular de “mirar para outro lado”

Redacción
30/05/2026 22:36
Xosé Manuel Golpe cedida
Golpe exige premura a la Xunta
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El portavoz de Enerxía del BNG, Xosé Manuel Golpe, exigió en el Parlamento de Galicia que la Xunta declare la chimenea de la antigua central térmica de As Pontes BIC lo antes posible, tal y como reclaman desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Industrial de la localidad. Además, solicitó que dicha catalogación se amplíe a otras instalaciones por motivos de valor patrimonial, así como para albergar un museo gallego de electricidad o, en su defecto, un centro de I+D+i de almacenamiento energético. 

La iniciativa, rechazada por el PP, fue defendida por el nacionalista, argumentando que se trata de un símbolo industrial y la infraestructura de este tipo “máis voluminosa do mundo”. Ante la negativa de los populares, acusó a estos de “mirar para outro lado” ante la demora de un expediente con tres informes favorables mientras se está llevando a cabo el derribo de la planta energética. De hecho, denunció que hasta el momento no ha habido ninguna inspección de la Xunta para comprobar el estado de la chimenea y advirtió de que corre riesgo su estado por las próximas demoliciones. 

Por ello, el BNG exige al ejecutivo gallego que atienda las peticiones de la entidad pontesa que, según Golpe, continúa sin ser atendida por Patrimonio.

Manuel Lago, de Sumar, durante la defensa de la propuesta

El Congreso respalda proteger la chimenea de la central de As Pontes como patrimonio industrial

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620