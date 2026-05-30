El BNG pide que se tramite cuanto antes la declaración BIC de la chimenea de As Pontes

Golpe exige premura a la Xunta Cedida

El portavoz de Enerxía del BNG, Xosé Manuel Golpe, exigió en el Parlamento de Galicia que la Xunta declare la chimenea de la antigua central térmica de As Pontes BIC lo antes posible, tal y como reclaman desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Industrial de la localidad. Además, solicitó que dicha catalogación se amplíe a otras instalaciones por motivos de valor patrimonial, así como para albergar un museo gallego de electricidad o, en su defecto, un centro de I+D+i de almacenamiento energético.

La iniciativa, rechazada por el PP, fue defendida por el nacionalista, argumentando que se trata de un símbolo industrial y la infraestructura de este tipo “máis voluminosa do mundo”. Ante la negativa de los populares, acusó a estos de “mirar para outro lado” ante la demora de un expediente con tres informes favorables mientras se está llevando a cabo el derribo de la planta energética. De hecho, denunció que hasta el momento no ha habido ninguna inspección de la Xunta para comprobar el estado de la chimenea y advirtió de que corre riesgo su estado por las próximas demoliciones.

Por ello, el BNG exige al ejecutivo gallego que atienda las peticiones de la entidad pontesa que, según Golpe, continúa sin ser atendida por Patrimonio.